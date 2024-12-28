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На северо-западе Турции прогремел взрыв в жилом здании

На северо-западе Турции прогремел взрыв в жилом здании - РИА Новости, 28.12.2024

На северо-западе Турции прогремел взрыв в жилом здании

Взрыв прогремел в жилом здании в провинции Коджаэли на северо-западе Турции, сообщила газета Türkiye. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T20:42:00+03:00

2024-12-28T20:42:00+03:00

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АНКАРА, 28 дек — РИА Новости. Взрыв прогремел в жилом здании в провинции Коджаэли на северо-западе Турции, сообщила газета Türkiye. "В одном из зданий в Коджаэли прогремел взрыв по неизвестной пока причине. После взрыва начался пожар, и, как стало известно, в результате инцидента пострадало много людей", — говорится в материале. Уточняется, что ЧП случилось в районе Дарыджа. На место происшествия направили большое количество пожарных, а также медиков и полицейских. Как сообщил губернатор провинции Коджаэли Ильхами Акташ, при взрыве пострадали по меньшей мере десять человек. По предварительным данным, причиной инцидента стала утечка газа.

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в мире, коджаэли (провинция), турция