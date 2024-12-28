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В Самаре возбудили дело после взрыва электрокотла в доме
В Самаре возбудили дело после взрыва электрокотла в доме - РИА Новости, 28.12.2024
В Самаре возбудили дело после взрыва электрокотла в доме
Следователи возбудили дело об оказании некачественных услуг после взрыва электрокотла в доме на улице Данилевского в Самаре, в результате чего пострадали три... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T18:21:00+03:00
2024-12-28T18:21:00+03:00
2024-12-28T18:21:00+03:00
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САМАРА, 28 дек - РИА Новости. Следователи возбудили дело об оказании некачественных услуг после взрыва электрокотла в доме на улице Данилевского в Самаре, в результате чего пострадали три человека, сообщило СУСК России по Самарской области в своем Telegram-канале. "По данному факту Куйбышевским межрайонным следственным отделом города Самары возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан)", - говорится в сообщении областного СУСК России. Ранее региональная прокуратура сообщила, что в доме на улице Данилевского на первом этаже в помещении котельной произошла авария. В результате обрушились стены смежных с техническим помещением квартир. Надзорное ведомство проводит проверку по факту инцидента. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что на первом этаже в котельной взорвался электрокотел. Взрыв затронул четыре квартиры на первом этаже и две квартиры на втором. В результате происшествия пострадали три человека, включая ребенка. В региональном минздраве уточнили, что три человека были госпитализированы в медучреждения в состоянии средней степени тяжести. В мэрии Самары сообщили, что для жильцов развернули два пункта временного размещения на базе ближайших школ.
https://ria.ru/20241123/sk-1985380208.html
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происшествия, самара
В Самаре возбудили дело после взрыва электрокотла в доме
СК возбудил дело после взрыва электрокотла в доме на улице Данилевского в Самаре
САМАРА, 28 дек - РИА Новости. Следователи возбудили дело об оказании некачественных услуг после взрыва электрокотла в доме на улице Данилевского в Самаре, в результате чего пострадали три человека, сообщило СУСК России по Самарской области в своем Telegram-канале.
"По данному факту Куйбышевским межрайонным следственным отделом города Самары возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан)", - говорится в сообщении областного СУСК России.
Ранее региональная прокуратура сообщила, что в доме на улице Данилевского на первом этаже в помещении котельной произошла авария. В результате обрушились стены смежных с техническим помещением квартир. Надзорное ведомство проводит проверку по факту инцидента.
В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что на первом этаже в котельной взорвался электрокотел. Взрыв затронул четыре квартиры на первом этаже и две квартиры на втором. В результате происшествия пострадали три человека, включая ребенка.
В региональном минздраве уточнили, что три человека были госпитализированы в медучреждения в состоянии средней степени тяжести.
В мэрии Самары
сообщили, что для жильцов развернули два пункта временного размещения на базе ближайших школ.