https://ria.ru/20241228/vzryv-1991910201.html

В Самаре возбудили дело после взрыва электрокотла в доме

В Самаре возбудили дело после взрыва электрокотла в доме - РИА Новости, 28.12.2024

В Самаре возбудили дело после взрыва электрокотла в доме

Следователи возбудили дело об оказании некачественных услуг после взрыва электрокотла в доме на улице Данилевского в Самаре, в результате чего пострадали три... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T18:21:00+03:00

2024-12-28T18:21:00+03:00

2024-12-28T18:21:00+03:00

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САМАРА, 28 дек - РИА Новости. Следователи возбудили дело об оказании некачественных услуг после взрыва электрокотла в доме на улице Данилевского в Самаре, в результате чего пострадали три человека, сообщило СУСК России по Самарской области в своем Telegram-канале. "По данному факту Куйбышевским межрайонным следственным отделом города Самары возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан)", - говорится в сообщении областного СУСК России. Ранее региональная прокуратура сообщила, что в доме на улице Данилевского на первом этаже в помещении котельной произошла авария. В результате обрушились стены смежных с техническим помещением квартир. Надзорное ведомство проводит проверку по факту инцидента. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что на первом этаже в котельной взорвался электрокотел. Взрыв затронул четыре квартиры на первом этаже и две квартиры на втором. В результате происшествия пострадали три человека, включая ребенка. В региональном минздраве уточнили, что три человека были госпитализированы в медучреждения в состоянии средней степени тяжести. В мэрии Самары сообщили, что для жильцов развернули два пункта временного размещения на базе ближайших школ.

https://ria.ru/20241123/sk-1985380208.html

https://ria.ru/20241129/gaz-1986522240.html

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происшествия, самара