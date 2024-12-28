https://ria.ru/20241228/vzryv-1991882994.html
В Самаре три человека пострадали при взрыве газа в котельной
В Самаре три человека пострадали при взрыве газа в котельной - РИА Новости, 28.12.2024
В Самаре три человека пострадали при взрыве газа в котельной
Три человека пострадали при взрыве электрокотла в многоквартирном доме в Самаре. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T16:00:00+03:00
2024-12-28T16:00:00+03:00
2024-12-28T17:19:00+03:00
происшествия
самара
россия
куйбышевский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961779398_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_832824a4b6708d0da851fb983a8297cf.jpg
САМАРА, 28 дек — РИА Новости. Три человека пострадали при взрыве электрокотла в многоквартирном доме в Самаре.По данным региональной прокуратуры, инцидент произошел на первом этаже дома на улице Данилевского. В результате обрушились стены смежных с техническим помещением квартир.В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что на первом этаже в котельной произошел взрыв газа, который затронул четыре квартиры на первом этаже и две квартиры на втором."Трое человек пострадали, им оказывается медицинская помощь. Решается вопрос о размещении жильцов пострадавших квартир", — говорится в сообщении прокуратуры региона в Telegram-канале.Уточняется, что пострадавшие — двое взрослых и девочка.На месте происшествия работают прокурор Куйбышевского района Самары Юрий Сергеев, а также представители администрации и спасательных служб.Следователи также организовали проверку по инциденту, сообщило региональное управление СК. Куйбышевский межрайонный следственный отдел Самары проводит необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20241210/vzryv-1988507319.html
https://ria.ru/20241228/pozhar-1991785390.html
самара
россия
куйбышевский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961779398_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_34f52bd95fa211b45a42332d0df37547.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самара, россия, куйбышевский район
Происшествия, Самара, Россия, Куйбышевский район
В Самаре три человека пострадали при взрыве газа в котельной
При взрыве газа в котельной в Самаре пострадали три человека и шесть квартир
САМАРА, 28 дек — РИА Новости. Три человека пострадали при взрыве электрокотла в многоквартирном доме в Самаре.
По данным региональной прокуратуры, инцидент произошел на первом этаже дома на улице Данилевского. В результате обрушились стены смежных с техническим помещением квартир.
В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что на первом этаже в котельной произошел взрыв газа, который затронул четыре квартиры на первом этаже и две квартиры на втором.
"Трое человек пострадали, им оказывается медицинская помощь. Решается вопрос о размещении жильцов пострадавших квартир", — говорится в сообщении прокуратуры региона в Telegram-канале.
Уточняется, что пострадавшие — двое взрослых и девочка.
На месте происшествия работают прокурор Куйбышевского района Самары Юрий Сергеев, а также представители администрации и спасательных служб.
Следователи также организовали проверку по инциденту, сообщило региональное управление СК. Куйбышевский межрайонный следственный отдел Самары проводит необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.