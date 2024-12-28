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Оскорбивший Шольца экс-посол Украины обратился к ФРГ с дерзким требованием - РИА Новости, 28.12.2024
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18:51 28.12.2024 (обновлено: 21:29 28.12.2024)
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Оскорбивший Шольца экс-посол Украины обратился к ФРГ с дерзким требованием
Оскорбивший Шольца экс-посол Украины обратился к ФРГ с дерзким требованием - РИА Новости, 28.12.2024
Оскорбивший Шольца экс-посол Украины обратился к ФРГ с дерзким требованием
Новый постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник, который ранее был послом в Германии, заявил в интервью медиагруппе Funke, что ожидает от будущего РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T18:51:00+03:00
2024-12-28T21:29:00+03:00
в мире
украина
россия
андрей мельник
олаф шольц
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Новый постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник, который ранее был послом в Германии, заявил в интервью медиагруппе Funke, что ожидает от будущего правительства ФРГ помощи в размере 20 миллиардов евро в год."Будущая коалиция должна заложить в бюджет не менее 80 миллиардов евро на следующие четыре года, то есть 20 миллиардов евро в год. Это также было бы выгодной инвестицией в безопасность Германии", — сказал дипломат.Он также заявил, что для него идеальной коалицией в будущем правительстве был бы альянс блока "Христианско-демократического союза" и "Христианско-социального союза" (ХДС/ХСС) с "Зелеными". Мельник выразил опасение, что если в правящей коалиции с ХДС/ХСС окажутся социал-демократы (СДПГ) Шольца, то они будут блокировать некоторые инициативы по поддержке Украины.Мельник известен своими грубыми высказываниями. Весной 2022-го он сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее выразил сожаление по поводу этих слов), а также подвергся критике после высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере. Кроме того, Мельник нецензурно обругал Илона Маска в ответ на предложенный американским предпринимателем план мира между Россией и Украиной.Шольц неоднократно заявлял, что Германия не будет поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus и давать Киеву разрешение на применение своего оружия для поражения целей на территории России.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и Североатлантический альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241228/mir-1991909405.html
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в мире, украина, россия, андрей мельник, олаф шольц, германия, нато, сергей лавров
В мире, Украина, Россия, Андрей Мельник, Олаф Шольц, Германия, НАТО, Сергей Лавров
Оскорбивший Шольца экс-посол Украины обратился к ФРГ с дерзким требованием

Экс-посол Украины Мельник потребовал от ФРГ ежегодных выплат Киеву в €20 млрд

© AP PhotoЭкс-посол Украины в Германии Андрей Мельник
Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© AP Photo
Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Новый постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник, который ранее был послом в Германии, заявил в интервью медиагруппе Funke, что ожидает от будущего правительства ФРГ помощи в размере 20 миллиардов евро в год.
"Будущая коалиция должна заложить в бюджет не менее 80 миллиардов евро на следующие четыре года, то есть 20 миллиардов евро в год. Это также было бы выгодной инвестицией в безопасность Германии", — сказал дипломат.
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Он также заявил, что для него идеальной коалицией в будущем правительстве был бы альянс блока "Христианско-демократического союза" и "Христианско-социального союза" (ХДС/ХСС) с "Зелеными". Мельник выразил опасение, что если в правящей коалиции с ХДС/ХСС окажутся социал-демократы (СДПГ) Шольца, то они будут блокировать некоторые инициативы по поддержке Украины.
Мельник известен своими грубыми высказываниями. Весной 2022-го он сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее выразил сожаление по поводу этих слов), а также подвергся критике после высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере. Кроме того, Мельник нецензурно обругал Илона Маска в ответ на предложенный американским предпринимателем план мира между Россией и Украиной.
Шольц неоднократно заявлял, что Германия не будет поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus и давать Киеву разрешение на применение своего оружия для поражения целей на территории России.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и Североатлантический альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаРоссияАндрей МельникОлаф ШольцГерманияНАТОСергей Лавров
 
 
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