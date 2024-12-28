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При сбросе ВСУ взрывоопасного предмета в Горловке пострадал человек - РИА Новости, 28.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:15 28.12.2024 (обновлено: 23:59 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/vsu-1991937092.html
При сбросе ВСУ взрывоопасного предмета в Горловке пострадал человек
При сбросе ВСУ взрывоопасного предмета в Горловке пострадал человек - РИА Новости, 28.12.2024
При сбросе ВСУ взрывоопасного предмета в Горловке пострадал человек
Еще один человек пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника на Никитский район Горловки в Донецкой Народной Республике, сообщило... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T23:15:00+03:00
2024-12-28T23:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 28 дек — РИА Новости. Еще один человек пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника на Никитский район Горловки в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). &quot;По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 28 декабря по состоянию на 23:00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): в результате сброса ВОП (взрывоопасный предмет. — Прим. ред.) с БПЛА на автомобиль на проспекте Ленина пострадал мужчина 1956 года рождения&quot;, — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Ранее представительство сообщало, что еще два человека пострадали в Горловке в ДНР в результате обстрелов украинских войск. До этого мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Горловки увеличилось до шести человек. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241228/selidovo-1991787654.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Стирол
При сбросе ВСУ взрывоопасного предмета в Горловке пострадал человек

СЦКК: при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета в Горловке пострадал человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ДОНЕЦК, 28 дек — РИА Новости. Еще один человек пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника на Никитский район Горловки в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«

"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 28 декабря по состоянию на 23:00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): в результате сброса ВОП (взрывоопасный предмет. — Прим. ред.) с БПЛА на автомобиль на проспекте Ленина пострадал мужчина 1956 года рождения", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Ранее представительство сообщало, что еще два человека пострадали в Горловке в ДНР в результате обстрелов украинских войск. До этого мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Горловки увеличилось до шести человек.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСЦККСтирол
 
 
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