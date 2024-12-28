https://ria.ru/20241228/vsu-1991937092.html

При сбросе ВСУ взрывоопасного предмета в Горловке пострадал человек

При сбросе ВСУ взрывоопасного предмета в Горловке пострадал человек - РИА Новости, 28.12.2024

При сбросе ВСУ взрывоопасного предмета в Горловке пострадал человек

Еще один человек пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника на Никитский район Горловки в Донецкой Народной Республике, сообщило... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T23:15:00+03:00

2024-12-28T23:15:00+03:00

2024-12-28T23:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

сцкк

стирол

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_ad0ef3ccb46a0b0bfe4cea92120ee251.jpg

ДОНЕЦК, 28 дек — РИА Новости. Еще один человек пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника на Никитский район Горловки в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 28 декабря по состоянию на 23:00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): в результате сброса ВОП (взрывоопасный предмет. — Прим. ред.) с БПЛА на автомобиль на проспекте Ленина пострадал мужчина 1956 года рождения", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Ранее представительство сообщало, что еще два человека пострадали в Горловке в ДНР в результате обстрелов украинских войск. До этого мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Горловки увеличилось до шести человек. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241228/selidovo-1991787654.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, стирол