https://ria.ru/20241228/vsu-1991937092.html
При сбросе ВСУ взрывоопасного предмета в Горловке пострадал человек
При сбросе ВСУ взрывоопасного предмета в Горловке пострадал человек - РИА Новости, 28.12.2024
При сбросе ВСУ взрывоопасного предмета в Горловке пострадал человек
Еще один человек пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника на Никитский район Горловки в Донецкой Народной Республике, сообщило... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T23:15:00+03:00
2024-12-28T23:15:00+03:00
2024-12-28T23:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
стирол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_ad0ef3ccb46a0b0bfe4cea92120ee251.jpg
ДОНЕЦК, 28 дек — РИА Новости. Еще один человек пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника на Никитский район Горловки в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 28 декабря по состоянию на 23:00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): в результате сброса ВОП (взрывоопасный предмет. — Прим. ред.) с БПЛА на автомобиль на проспекте Ленина пострадал мужчина 1956 года рождения", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Ранее представительство сообщало, что еще два человека пострадали в Горловке в ДНР в результате обстрелов украинских войск. До этого мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Горловки увеличилось до шести человек. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241228/selidovo-1991787654.html
горловка
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65bc29566e78bcedf87c1d6390f51917.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Стирол
При сбросе ВСУ взрывоопасного предмета в Горловке пострадал человек
СЦКК: при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета в Горловке пострадал человек