https://ria.ru/20241228/vsu-1991922983.html

Военнопленный рассказал о попытке Киева уничтожить окруженную пехоту ВСУ

Военнопленный рассказал о попытке Киева уничтожить окруженную пехоту ВСУ - РИА Новости, 28.12.2024

Военнопленный рассказал о попытке Киева уничтожить окруженную пехоту ВСУ

Сдавшийся в плен ВС РФ в Курской области украинский военнослужащий Александр Цвели сообщил РИА Новости, что киевское командование с помощью FPV-дронов пыталось... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T20:07:00+03:00

2024-12-28T20:07:00+03:00

2024-12-28T20:07:00+03:00

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ГЕНИЧЕСК, 28 дек - РИА Новости. Сдавшийся в плен ВС РФ в Курской области украинский военнослужащий Александр Цвели сообщил РИА Новости, что киевское командование с помощью FPV-дронов пыталось уничтожить попавшую в окружение в Курской области украинскую пехоту. "И вот мы, в общем, человек 20 где-то нас было, группа. Нас собрали всех и начали выводить с окружения. Может они думали, что есть какой-то коридор. Так как нас вывели под такой минометный огонь и без поддержки, без ничего, то есть. Так впечатление, что нас просто вывели чтоб мы не дошли туда, куда должны были дойти. Там, когда я находился, то я так это и понял, что мы не должны были вернуться. Дроны, так сказать, сверху. Минометы тоже. Возможно наше командование нас уже списало. Мы не знали, кто по нам работает - ваши или наши, если на то пошло. То есть, могли наши дроны нас же и разобрать", - сообщил РИА Новости украинский военнопленный. По словам собеседника агентства, он не знает, кто именно его завел на территорию Курской области, так как на проводнике не было знаков отличия. В общей сложности, включая время, проведенное в окружении до сдачи в плен, Цвели пробыл на территории РФ с 9 октября по 16 ноября 2024 года. "Я не знаю кто отправлял, потому что все без знаков отличия. К нам просто подошли, сказали: "вы садитесь вот в машину", и даже нам не говорили, что мы сначала будем ехать в Курскую область. Завезли в "Ахмат-лес", где нам говорили, что мы пробудем 5-10 дней и нас поменяют, так как мы… Я должен был поменять тех пацанов, которые, как нам уже позже сказали, находятся типа там… Я пробыл с 9 октября, получается, и по 16 листопад, по 11-й месяц. Мы попали в окружение…", - сообщил пленный. Стрелок-рядовой из роты охраны 17 отдельной танковой бригады ВСУ Александр Цвели 1984 года рождения, в конце ноября 2024 года сдался в плен ВС РФ при попытке его подразделения выйти из оперативного окружения в Курской области.

https://ria.ru/20241203/mid-1987011875.html

https://ria.ru/20241225/plennyy-1991122089.html

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Военнопленный о попытке киевского командования уничтожить окруженную пехоту ВСУ Сдавшийся в плен в Курской области украинский военный в разговоре с РИА Новости допустил, что киевское командование с помощью FPV-дронов пыталось уничтожить попавшую в окружение пехоту ВСУ. 2024-12-28T20:07 true PT1M56S

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курская область, россия, вооруженные силы украины, киев