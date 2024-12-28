https://ria.ru/20241228/vsu-1991804951.html

ВСУ в Курской области деморализованы в предчувствии поражения, пишет AP

ВСУ в Курской области деморализованы в предчувствии поражения, пишет AP - РИА Новости, 28.12.2024

ВСУ в Курской области деморализованы в предчувствии поражения, пишет AP

Напавшие на Курскую область украинские военные деморализованы из-за понесенных потерь, жесткого российского ответа и надвигающегося поражения, передает... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T10:34:00+03:00

2024-12-28T10:34:00+03:00

2024-12-28T10:34:00+03:00

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Напавшие на Курскую область украинские военные деморализованы из-за понесенных потерь, жесткого российского ответа и надвигающегося поражения, передает агентство Ассошиэйтед Пресс, поговорившее с несколькими военными ВСУ. "Украинские войска все в крови и деморализованы растущим риском поражения в Курске... Бои настолько интенсивны, что некоторые украинские командиры не могут эвакуировать погибших. Задержки связи и несвоевременная тактика стоили жизней, а у войск мало возможностей для контратаки", - сообщает агентство со ссылкой на семь украинских солдат и командиров, находящихся на передовой. Как отмечается в статье, когда силы РФ перешли в контратаку, настроения украинских военных начали меняться на фоне понесенных потерь. Украинские солдаты заявили, что не были готовы к "агрессивному российскому ответу". Один из командиров роты ВСУ признался, что половина его солдат погибла или ранена. "Некоторые (украинские) командиры на передовой заявили, что условия тяжелые, моральный дух низкий, а войска подвергают сомнению решения командования, даже саму цель захвата Курской области", - сообщает Ассошиэйтед Пресс. Другой украинский командир признался, что некоторые приказы, которые получили его люди, не отражают реальности из-за задержек в связи, поэтому военные не понимают оперативной обстановки. По данным Ассошиэйтед Пресс, командующий одного из взводов ВСУ заявил, что высшие чины неоднократно отклоняли его просьбы сменить позицию подразделения, так как его солдаты не могут ее удержать. "Те, кто стоит до конца, в конечном итоге оказываются пропавшими без вести", - заявил он. Ранее правительственные источники в США заявили агентству Блумберг, что ВСУ, ранее предпринявшие попытку террористического вторжения в Курскую область, могут утратить контроль над занятыми позициями уже в ближайшие месяцы, что рискует ослабить их влияние на будущих мирных переговорах с Россией. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 40 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

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https://ria.ru/20241221/rana-1990643261.html

https://ria.ru/20241130/kontrnastup-1986525336.html

https://ria.ru/20241217/bomby-1989586006.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, украина, вооруженные силы украины, нато, в мире