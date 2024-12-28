https://ria.ru/20241228/vsu-1991795944.html

Жительница Суджи рассказала, как ВСУ не давали людям выехать из города

Жительница Суджи рассказала, как ВСУ не давали людям выехать из города - РИА Новости, 28.12.2024

Жительница Суджи рассказала, как ВСУ не давали людям выехать из города

Мирная жительница курской Суджи Ирина рассказала РИА Новости, как дроны ВСУ не давали людям выехать из города, когда украинские войска начали наступление, семья РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T09:14:00+03:00

2024-12-28T09:14:00+03:00

2024-12-28T09:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

владимир путин

россия

валерий герасимов

суджа

курск

безопасность

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КУРСК, 28 дек – РИА Новости. Мирная жительница курской Суджи Ирина рассказала РИА Новости, как дроны ВСУ не давали людям выехать из города, когда украинские войска начали наступление, семья успела схватить только документы и одеяло. "У нас двери открылись от взрывной волны, и мы молились, чтобы эти снаряды не прилетели... Шестого числа (августа - ред.) – это было нечто. Свистело так, даже перерыва не было. А уже утром, когда был перерыв, допустим, минуты три, в этот период дроны летали, не давали людям выехать, просто не давали. Были сбросы постоянные, хлопки", – сообщила Ирина. По ее словам, с трех часов ночи до вечера 6 августа она с семьей, пережидая обстрелы, просидела в коридоре, закрывая руками уши ребенку. "Мы даже в один момент вышли на улицу, слышали, в соседнем дворе разговаривали люди, а потом жужжание, хлопок и тишина", - рассказала женщина. Ирине вместе с мужем, дочерью и мамой пришлось спешно покинуть Суджу, оставив все вещи. Сейчас они проживают в пункте временного размещения в Курске. "Мы выехали, схватили только документы и одеяло, которое было на полу... Схватила, потому что мы не знали, куда мы едем, у нас нет жилья, мы ехали в сторону Курска, у нас жилья здесь нет, родственников тоже здесь нет, мы ехали в никуда, можно сказать, поэтому, мы "без ничего". Супруг говорит: вернемся через пару часов, может быть день, обстрел такой пройдет", – рассказала Ирина. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 44 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241222/zhiteli-1990723047.html

https://ria.ru/20241225/sudzha-1991278768.html

https://ria.ru/20241227/vsu-1991766814.html

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суджа

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вооруженные силы украины, владимир путин, россия, валерий герасимов, суджа, курск, безопасность