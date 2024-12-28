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Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на автомобиль в Горловке - РИА Новости, 28.12.2024
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18:08 28.12.2024 (обновлено: 18:23 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/vojska-1991908553.html
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на автомобиль в Горловке
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на автомобиль в Горловке - РИА Новости, 28.12.2024
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на автомобиль в Горловке
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на гражданский автомобиль в центре Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T18:08:00+03:00
2024-12-28T18:23:00+03:00
в мире
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донецк
иван приходько
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на гражданский автомобиль в центре Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "Украинские вооруженные бандформирования осуществили сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на гражданский автомобиль по проспекту Ленина (Центрально-Городской район Горловки)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Приходько. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), подтвердило, что ВСУ в 17.40 сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Центрально-Городской район Горловки.О последствиях не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241228/bespilotniki-1991901855.html
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, стирол
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Стирол
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на автомобиль в Горловке

Мэр Приходько: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на автомобиль в Горловке

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТяжелый беспилотник ВСУ "Баба-Яга"
Тяжелый беспилотник ВСУ Баба-Яга - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Тяжелый беспилотник ВСУ "Баба-Яга". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на гражданский автомобиль в центре Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.
«
"Украинские вооруженные бандформирования осуществили сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на гражданский автомобиль по проспекту Ленина (Центрально-Городской район Горловки)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Приходько.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), подтвердило, что ВСУ в 17.40 сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Центрально-Городской район Горловки.
О последствиях не сообщается.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
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В миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСтирол
 
 
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