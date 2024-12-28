https://ria.ru/20241228/vojska-1991908553.html

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на автомобиль в Горловке

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на автомобиль в Горловке - РИА Новости, 28.12.2024

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на автомобиль в Горловке

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на гражданский автомобиль в центре Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T18:08:00+03:00

2024-12-28T18:08:00+03:00

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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на гражданский автомобиль в центре Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "Украинские вооруженные бандформирования осуществили сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на гражданский автомобиль по проспекту Ленина (Центрально-Городской район Горловки)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Приходько. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), подтвердило, что ВСУ в 17.40 сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Центрально-Городской район Горловки.О последствиях не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241228/bespilotniki-1991901855.html

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