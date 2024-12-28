https://ria.ru/20241228/vklady-1991822186.html
В России разрешили банкам открывать вклады без присутствия клиентов
В России разрешили банкам открывать вклады без присутствия клиентов - РИА Новости, 28.12.2024
В России разрешили банкам открывать вклады без присутствия клиентов
Владимир Путин подписал закон о возможности открытия вклада банками без присутствия клиентов, соответствующий документ размещен на сайте официального... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T11:55:00+03:00
2024-12-28T11:55:00+03:00
2024-12-28T23:41:00+03:00
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о возможности открытия вклада банками без присутствия клиентов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Изменения вносятся в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Как уточняется, клиенты банков смогут открывать счета и вклады в рублях, а также оформлять кредиты без необходимости лично посещать учреждения. Для этого потребуется подтвердить свою личность через единую систему идентификации и аутентификации, а также единой биометрической системы на сайте финансовой организации или в приложении.Кроме того, изменения коснутся ссылок на законодательство, регулирующее обработку биометрических персональных данных, а также названия единой биометрической системы.
https://ria.ru/20241205/rossija-1987452850.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, владимир путин
Технологии, Россия, Владимир Путин
В России разрешили банкам открывать вклады без присутствия клиентов
Путин подписал закон об открытии вкладов банками без присутствия клиентов
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости.
Владимир Путин подписал закон о возможности открытия вклада банками без присутствия клиентов, соответствующий документ размещен на сайте
официального опубликования правовых актов.
Изменения вносятся в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Как уточняется, клиенты банков смогут открывать счета и вклады в рублях, а также оформлять кредиты без необходимости лично посещать учреждения. Для этого потребуется подтвердить свою личность через единую систему идентификации и аутентификации, а также единой биометрической системы на сайте финансовой организации или в приложении.
Кроме того, изменения коснутся ссылок на законодательство, регулирующее обработку биометрических персональных данных, а также названия единой биометрической системы.