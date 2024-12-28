https://ria.ru/20241228/vklady-1991822186.html

В России разрешили банкам открывать вклады без присутствия клиентов

В России разрешили банкам открывать вклады без присутствия клиентов - РИА Новости, 28.12.2024

В России разрешили банкам открывать вклады без присутствия клиентов

Владимир Путин подписал закон о возможности открытия вклада банками без присутствия клиентов, соответствующий документ размещен на сайте официального... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T11:55:00+03:00

2024-12-28T11:55:00+03:00

2024-12-28T23:41:00+03:00

технологии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о возможности открытия вклада банками без присутствия клиентов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Изменения вносятся в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Как уточняется, клиенты банков смогут открывать счета и вклады в рублях, а также оформлять кредиты без необходимости лично посещать учреждения. Для этого потребуется подтвердить свою личность через единую систему идентификации и аутентификации, а также единой биометрической системы на сайте финансовой организации или в приложении.Кроме того, изменения коснутся ссылок на законодательство, регулирующее обработку биометрических персональных данных, а также названия единой биометрической системы.

https://ria.ru/20241205/rossija-1987452850.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, владимир путин