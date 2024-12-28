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Основатель Pink Floyd призвал спасти планету - РИА Новости, 28.12.2024
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23:58 28.12.2024 (обновлено: 23:59 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/uoters-1991938554.html
Основатель Pink Floyd призвал спасти планету
Основатель Pink Floyd призвал спасти планету - РИА Новости, 28.12.2024
Основатель Pink Floyd призвал спасти планету
Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в своем сообщении в соцсети X призвал "спасти планету", применив все положения Всеобщей декларации прав человека,... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T23:58:00+03:00
2024-12-28T23:59:00+03:00
в мире
израиль
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кир стармер
pink floyd
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в своем сообщении в соцсети X призвал "спасти планету", применив все положения Всеобщей декларации прав человека, подписанной в 1948 году на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, на фоне военных действий в секторе Газа. В своем сообщении в соцсети X Уотерс прикрепил ссылку на свою статью на сайте платформы Substack и видео с ее анонсом. Уотерс начинает статью с обвинения Израиля в "геноциде и этнической чистке коренных народов Палестины" при поддержке и финансировании, по его словам, "со стороны Западной империи". Далее Уотерс рассуждает о значении Всеобщей декларации прав человека для мира. Автор статьи обвиняет лидеров стран, подписавших документ, в том, что они не соблюдают его. Уотерс назвал подписание декларации прав человека в 1948 году попыткой прогресса и "выражением глобального желания сделать мир лучше". "Если мы сделаем... потребуем реализации 30 статей этой декларации из Парижа 1948 года (декларации прав человека - ред.) в соответствии с международным правом, мы можем... спасти нашу драгоценную планету и всю жизнь на ней, независимо от этнической принадлежности, религии или национальности, от вымирания", - говорится в статье Уотерса. Основатель Pink Floyd также обвиняет лидеров, "сторонников превосходства белой расы", в том, что они подталкивают планету в пропасть. Одним из таких "лидеров" Уотерс назвал премьера Великобритании Кира Стармера. "Планета Земля... неумолимо подталкивается ненавистными лидерами, сторонниками превосходства белой расы, в основном, но, к сожалению, не исключительно, американскими и израильскими (Кир Стармер, я имею в виду вас!)... все ближе к ее окончательному падению в пропасть", - пишет Уотерс в статье. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 45 тысяч палестинцев, пострадали свыше 102 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241018/uoters-1978632909.html
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в мире, израиль, париж, великобритания, кир стармер, pink floyd, оон, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Париж, Великобритания, Кир Стармер, Pink Floyd, ООН, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Основатель Pink Floyd призвал спасти планету

Роджер Уотерс призвал спасти планету декларацией прав человека ООН

© AP Photo / Chris PizzelloРоджер Уотерс
Роджер Уотерс - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© AP Photo / Chris Pizzello
Роджер Уотерс. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в своем сообщении в соцсети X призвал "спасти планету", применив все положения Всеобщей декларации прав человека, подписанной в 1948 году на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, на фоне военных действий в секторе Газа.
В своем сообщении в соцсети X Уотерс прикрепил ссылку на свою статью на сайте платформы Substack и видео с ее анонсом. Уотерс начинает статью с обвинения Израиля в "геноциде и этнической чистке коренных народов Палестины" при поддержке и финансировании, по его словам, "со стороны Западной империи". Далее Уотерс рассуждает о значении Всеобщей декларации прав человека для мира. Автор статьи обвиняет лидеров стран, подписавших документ, в том, что они не соблюдают его. Уотерс назвал подписание декларации прав человека в 1948 году попыткой прогресса и "выражением глобального желания сделать мир лучше".
Роджер Уотерс - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Основатель Pink Floyd призвал к изоляции Израиля
18 октября, 03:21
"Если мы сделаем... потребуем реализации 30 статей этой декларации из Парижа 1948 года (декларации прав человека - ред.) в соответствии с международным правом, мы можем... спасти нашу драгоценную планету и всю жизнь на ней, независимо от этнической принадлежности, религии или национальности, от вымирания", - говорится в статье Уотерса.
Основатель Pink Floyd также обвиняет лидеров, "сторонников превосходства белой расы", в том, что они подталкивают планету в пропасть. Одним из таких "лидеров" Уотерс назвал премьера Великобритании Кира Стармера.
"Планета Земля... неумолимо подталкивается ненавистными лидерами, сторонниками превосходства белой расы, в основном, но, к сожалению, не исключительно, американскими и израильскими (Кир Стармер, я имею в виду вас!)... все ближе к ее окончательному падению в пропасть", - пишет Уотерс в статье.
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Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 45 тысяч палестинцев, пострадали свыше 102 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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