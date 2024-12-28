https://ria.ru/20241228/ukraina-1991922845.html

Украинский кризис используют для развязывания гибридных войн против России

Украинский кризис используют для развязывания гибридных войн против России - РИА Новости, 28.12.2024

Украинский кризис используют для развязывания гибридных войн против России

Украинский кризис используется недружественными странами для развязывания гибридных войн против РФ и разжигания русофобских настроений, следует из стратегии... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T20:07:00+03:00

2024-12-28T20:07:00+03:00

2024-12-28T20:07:00+03:00

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Украинский кризис используется недружественными странами для развязывания гибридных войн против РФ и разжигания русофобских настроений, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов. "Украинский кризис используется недружественными государствами для развязывания гибридных войн против Российской Федерации и разжигания агрессивных русофобских настроений в мире", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241213/medvedev-1989101011.html

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