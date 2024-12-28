Рейтинг@Mail.ru
Украинский кризис используют для развязывания гибридных войн против России - РИА Новости, 28.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:07 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/ukraina-1991922845.html
Украинский кризис используют для развязывания гибридных войн против России
Украинский кризис используют для развязывания гибридных войн против России - РИА Новости, 28.12.2024
Украинский кризис используют для развязывания гибридных войн против России
Украинский кризис используется недружественными странами для развязывания гибридных войн против РФ и разжигания русофобских настроений, следует из стратегии... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T20:07:00+03:00
2024-12-28T20:07:00+03:00
россия
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155114/67/1551146713_0:228:2783:1794_1920x0_80_0_0_b1aae619f81feed290df933720b583ef.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Украинский кризис используется недружественными странами для развязывания гибридных войн против РФ и разжигания русофобских настроений, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов. "Украинский кризис используется недружественными государствами для развязывания гибридных войн против Российской Федерации и разжигания агрессивных русофобских настроений в мире", - говорится в документе.
https://ria.ru/20241213/medvedev-1989101011.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155114/67/1551146713_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_ee9314f462099ff47b14d08498a10886.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, украина
Россия, В мире, Украина
Украинский кризис используют для развязывания гибридных войн против России

Кризис на Украине используется для развязывания гибридных войн против России

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГерб РФ
Герб РФ - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Герб РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Украинский кризис используется недружественными странами для развязывания гибридных войн против РФ и разжигания русофобских настроений, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов.
"Украинский кризис используется недружественными государствами для развязывания гибридных войн против Российской Федерации и разжигания агрессивных русофобских настроений в мире", - говорится в документе.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Медведев обвинил Запад в украинском и тайваньском кризисах
13 декабря, 16:42
 
РоссияВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала