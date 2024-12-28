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Правительство Украины согласовало увольнение двух чиновников - РИА Новости, 28.12.2024
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17:16 28.12.2024 (обновлено: 17:18 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/ukraina-1991899755.html
Правительство Украины согласовало увольнение двух чиновников
Правительство Украины согласовало увольнение двух чиновников - РИА Новости, 28.12.2024
Правительство Украины согласовало увольнение двух чиновников
Правительство Украины согласовало в субботу увольнение главы Киевской областной госадминистрации Руслана Кравченко и главы Полтавской областной госадминистрации РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T17:16:00+03:00
2024-12-28T17:18:00+03:00
в мире
украина
россия
нидерланды
руслан кравченко
андрей костин (банкир)
алексей гончаренко
верховная рада украины
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Правительство Украины согласовало в субботу увольнение главы Киевской областной госадминистрации Руслана Кравченко и главы Полтавской областной госадминистрации Филиппа Пронина, сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. "Кабинет министров Украины согласовал увольнения: Кравченко Руслана ... с должности председателя Киевской областной государственной администрации, Пронина Филиппа ... с должности председателя Полтавской областной государственной администрации", - написал Мельничук в своем Telegram-канале. Ранее украинское Radio NV со ссылкой на свои источники сообщало, что Кравченко станет новым генеральным прокурором вместо уволенного Андрея Костина. В свою очередь депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 20 декабря заявлял, что экс-генпрокурора Украины Андрея Костина хотят назначить послом в Нидерландах в рамках готовящихся масштабных кадровых перестановок в МИД Украины.
https://ria.ru/20241207/otstavka-1987869333.html
украина
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в мире, украина, россия, нидерланды, руслан кравченко, андрей костин (банкир), алексей гончаренко, верховная рада украины, киевская областная государственная администрация, полтавская область
В мире, Украина, Россия, Нидерланды, Руслан Кравченко, Андрей Костин (банкир), Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины, Киевская областная государственная администрация, Полтавская область
Правительство Украины согласовало увольнение двух чиновников

Правительство Украины согласовало увольнение глав Киевской и Полтавской областей

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Правительство Украины согласовало в субботу увольнение главы Киевской областной госадминистрации Руслана Кравченко и главы Полтавской областной госадминистрации Филиппа Пронина, сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
"Кабинет министров Украины согласовал увольнения: Кравченко Руслана ... с должности председателя Киевской областной государственной администрации, Пронина Филиппа ... с должности председателя Полтавской областной государственной администрации", - написал Мельничук в своем Telegram-канале.
Ранее украинское Radio NV со ссылкой на свои источники сообщало, что Кравченко станет новым генеральным прокурором вместо уволенного Андрея Костина. В свою очередь депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 20 декабря заявлял, что экс-генпрокурора Украины Андрея Костина хотят назначить послом в Нидерландах в рамках готовящихся масштабных кадровых перестановок в МИД Украины.
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В миреУкраинаРоссияНидерландыРуслан КравченкоАндрей Костин (банкир)Алексей ГончаренкоВерховная Рада УкраиныКиевская областная государственная администрацияПолтавская область
 
 
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