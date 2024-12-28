https://ria.ru/20241228/ukraina-1991836878.html
Траектория мирного процесса по Украине пока не нащупывается, заявил Песков
Траектория мирного процесса по Украине пока не нащупывается, заявил Песков - РИА Новости, 28.12.2024
Траектория мирного процесса по Украине пока не нащупывается, заявил Песков
Траектория мирного процесса по Украине пока не нащупывается из-за хорошо известной позиции киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T12:56:00+03:00
2024-12-28T12:56:00+03:00
2024-12-28T13:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Траектория мирного процесса по Украине пока не нащупывается из-за хорошо известной позиции киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос журналистов о предложении Словакии стать площадкой для мирных переговоров с Украиной, Песков заявил, что главное - выйти на траекторию такого мирного процесса. "Пока эта траектория не нащупывается из-за хорошо известной позиции киевского режима", - добавил он.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия, словакия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Словакия, Дмитрий Песков
Траектория мирного процесса по Украине пока не нащупывается, заявил Песков
Песков: из-за позиции Киева траектория мирного процесса пока не нащупывается