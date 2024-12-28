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Траектория мирного процесса по Украине пока не нащупывается, заявил Песков - РИА Новости, 28.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:56 28.12.2024 (обновлено: 13:10 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/ukraina-1991836878.html
Траектория мирного процесса по Украине пока не нащупывается, заявил Песков
Траектория мирного процесса по Украине пока не нащупывается, заявил Песков - РИА Новости, 28.12.2024
Траектория мирного процесса по Украине пока не нащупывается, заявил Песков
Траектория мирного процесса по Украине пока не нащупывается из-за хорошо известной позиции киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T12:56:00+03:00
2024-12-28T13:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
словакия
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Траектория мирного процесса по Украине пока не нащупывается из-за хорошо известной позиции киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос журналистов о предложении Словакии стать площадкой для мирных переговоров с Украиной, Песков заявил, что главное - выйти на траекторию такого мирного процесса. "Пока эта траектория не нащупывается из-за хорошо известной позиции киевского режима", - добавил он.
https://ria.ru/20241220/svo-1990274939.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Словакия, Дмитрий Песков
Траектория мирного процесса по Украине пока не нащупывается, заявил Песков

Песков: из-за позиции Киева траектория мирного процесса пока не нащупывается

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Траектория мирного процесса по Украине пока не нащупывается из-за хорошо известной позиции киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос журналистов о предложении Словакии стать площадкой для мирных переговоров с Украиной, Песков заявил, что главное - выйти на траекторию такого мирного процесса.
"Пока эта траектория не нащупывается из-за хорошо известной позиции киевского режима", - добавил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСловакияДмитрий Песков
 
 
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