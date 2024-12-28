https://ria.ru/20241228/ukraina-1991808102.html

В Черниговской области пострадал объект критической инфраструктуры

В Черниговской области пострадал объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 28.12.2024

В Черниговской области пострадал объект критической инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры поврежден после взрывов в Черниговской области на Украине, сообщили в субботу в оперативном командовании ВСУ "Север" РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T11:08:00+03:00

2024-12-28T11:08:00+03:00

2024-12-28T11:08:00+03:00

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден после взрывов в Черниговской области на Украине, сообщили в субботу в оперативном командовании ВСУ "Север" "Черниговская область… Семеновская община… Поврежден объект критической инфраструктуры", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook* ВСУ. О каком именно объекте идет речь, не уточняется.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241214/ukraina-1989098020.html

черниговская область

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в мире, черниговская область, украина