Шольц после бесед с Трампом раскрыл его планы в отношении Украины
Канцлер ФРГ Шольц заявил о желании Трампа завершить конфликт на Украине
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о желании избранного президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине. Об этом он заявил в интервью T-Online.
"И у меня сложилось впечатление, что он так же, как и мы, убежден, что это удастся только в том случае, если Украина будет сильна в военном отношении", — утверждает он.
"И у меня сложилось впечатление, что он так же, как и мы, убежден, что это удастся только в том случае, если Украина будет сильна в военном отношении", — утверждает он.
Шольц отметил, что уже два раза обсуждал с Трампом украинский конфликт.
В начале декабря агентство Reuters писало, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.
Избранный глава Белого дома также подчеркивал, что намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, называл этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
В начале декабря агентство Reuters писало, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.
Избранный глава Белого дома также подчеркивал, что намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, называл этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.