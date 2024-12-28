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Шольц после бесед с Трампом раскрыл его планы в отношении Украины - РИА Новости, 28.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:30 28.12.2024 (обновлено: 09:39 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/ukraina-1991792495.html
Шольц после бесед с Трампом раскрыл его планы в отношении Украины
Шольц после бесед с Трампом раскрыл его планы в отношении Украины - РИА Новости, 28.12.2024
Шольц после бесед с Трампом раскрыл его планы в отношении Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о желании избранного президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине. Об этом он заявил в интервью T-Online."И у РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T08:30:00+03:00
2024-12-28T09:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
олаф шольц
украина
дональд трамп
нато
германия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о желании избранного президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине. Об этом он заявил в интервью T-Online."И у меня сложилось впечатление, что он так же, как и мы, убежден, что это удастся только в том случае, если Украина будет сильна в военном отношении", — утверждает он.Шольц отметил, что уже два раза обсуждал с Трампом украинский конфликт.В начале декабря агентство Reuters писало, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России. Избранный глава Белого дома также подчеркивал, что намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, называл этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
https://ria.ru/20241228/malinen-1991793518.html
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в мире, олаф шольц, украина, дональд трамп, нато, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Олаф Шольц, Украина, Дональд Трамп, НАТО, Германия
Шольц после бесед с Трампом раскрыл его планы в отношении Украины

Канцлер ФРГ Шольц заявил о желании Трампа завершить конфликт на Украине

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о желании избранного президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине. Об этом он заявил в интервью T-Online.

"И у меня сложилось впечатление, что он так же, как и мы, убежден, что это удастся только в том случае, если Украина будет сильна в военном отношении", — утверждает он.
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Шольц отметил, что уже два раза обсуждал с Трампом украинский конфликт.

В начале декабря агентство Reuters писало, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.

Избранный глава Белого дома также подчеркивал, что намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, называл этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОлаф ШольцУкраинаДональд ТрампНАТОГермания
 
 
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