https://ria.ru/20241228/ukraina-1991792495.html

Шольц после бесед с Трампом раскрыл его планы в отношении Украины

Шольц после бесед с Трампом раскрыл его планы в отношении Украины - РИА Новости, 28.12.2024

Шольц после бесед с Трампом раскрыл его планы в отношении Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о желании избранного президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине. Об этом он заявил в интервью T-Online."И у РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T08:30:00+03:00

2024-12-28T08:30:00+03:00

2024-12-28T09:39:00+03:00

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о желании избранного президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине. Об этом он заявил в интервью T-Online."И у меня сложилось впечатление, что он так же, как и мы, убежден, что это удастся только в том случае, если Украина будет сильна в военном отношении", — утверждает он.Шольц отметил, что уже два раза обсуждал с Трампом украинский конфликт.В начале декабря агентство Reuters писало, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России. Избранный глава Белого дома также подчеркивал, что намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, называл этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.

https://ria.ru/20241228/malinen-1991793518.html

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в мире, олаф шольц, украина, дональд трамп, нато, германия