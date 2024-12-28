https://ria.ru/20241228/ukraina-1991783770.html

ВСУ выпускают неподготовленных военных, заявил пленный

ВСУ выпускают неподготовленных военных, заявил пленный - РИА Новости, 28.12.2024

ВСУ выпускают неподготовленных военных, заявил пленный

Учебные полигоны ВСУ выпускают неподготовленных военных, рассказал РИА Новости мобилизованный младший лейтенант Павел Салий, попавший в плен в селе Трудовое... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T03:55:00+03:00

2024-12-28T03:55:00+03:00

2024-12-28T03:55:00+03:00

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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Учебные полигоны ВСУ выпускают неподготовленных военных, рассказал РИА Новости мобилизованный младший лейтенант Павел Салий, попавший в плен в селе Трудовое ДНР. "Из-за недостаточного количества материального обеспечения состав из учебного заведения выходит неподготовленный. У него нет опыта пользования техникой", - сказал Салий. По его словам, за три месяца обучения на командира механизированного взвода он не сделал ни одного выстрела из БМП и танка. "И видел танк только один раз во время обкатки", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20241227/plennyy-1991583174.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире