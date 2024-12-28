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ВСУ выпускают неподготовленных военных, заявил пленный - РИА Новости, 28.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:55 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/ukraina-1991783770.html
ВСУ выпускают неподготовленных военных, заявил пленный
ВСУ выпускают неподготовленных военных, заявил пленный - РИА Новости, 28.12.2024
ВСУ выпускают неподготовленных военных, заявил пленный
Учебные полигоны ВСУ выпускают неподготовленных военных, рассказал РИА Новости мобилизованный младший лейтенант Павел Салий, попавший в плен в селе Трудовое... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T03:55:00+03:00
2024-12-28T03:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
в мире
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Учебные полигоны ВСУ выпускают неподготовленных военных, рассказал РИА Новости мобилизованный младший лейтенант Павел Салий, попавший в плен в селе Трудовое ДНР. "Из-за недостаточного количества материального обеспечения состав из учебного заведения выходит неподготовленный. У него нет опыта пользования техникой", - сказал Салий. По его словам, за три месяца обучения на командира механизированного взвода он не сделал ни одного выстрела из БМП и танка. "И видел танк только один раз во время обкатки", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20241227/plennyy-1991583174.html
https://ria.ru/20241227/ukraina-1991577027.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ выпускают неподготовленных военных, заявил пленный

Попавший в плен лейтенант Салий: полигоны ВСУ выпускают неподготовленных военных

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Учебные полигоны ВСУ выпускают неподготовленных военных, рассказал РИА Новости мобилизованный младший лейтенант Павел Салий, попавший в плен в селе Трудовое ДНР.
"Из-за недостаточного количества материального обеспечения состав из учебного заведения выходит неподготовленный. У него нет опыта пользования техникой", - сказал Салий.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
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По его словам, за три месяца обучения на командира механизированного взвода он не сделал ни одного выстрела из БМП и танка.
"И видел танк только один раз во время обкатки", - добавил собеседник агентства.
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