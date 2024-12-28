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Украинцы стали заложниками западных спецслужб, заявил бывший военный ВСУ - РИА Новости, 28.12.2024
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03:00 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/ukraina-1991781498.html
Украинцы стали заложниками западных спецслужб, заявил бывший военный ВСУ
Украинцы стали заложниками западных спецслужб, заявил бывший военный ВСУ - РИА Новости, 28.12.2024
Украинцы стали заложниками западных спецслужб, заявил бывший военный ВСУ
Украинцы из-за действий киевского режима и его кураторов фактически стали заложниками западных спецслужб и не могут самостоятельно определять свою жизнь, заявил РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T03:00:00+03:00
2024-12-28T03:00:00+03:00
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Украинцы из-за действий киевского режима и его кураторов фактически стали заложниками западных спецслужб и не могут самостоятельно определять свою жизнь, заявил РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ из Ровненской области Украины, медик добровольческого отряда "имени Максима Кривоноса" Владимир Кошелек. "Твоя жизнь принадлежит не тебе, даже не украинской власти, а принадлежит западным спецслужбам. Украинский народ - не то, что я считаю, что он в заложниках, а он на самом деле в заложниках. И даже не то, что в каком-то символическом, а в прямом (смысле): нет возможности покинуть страну, нет возможности выбирать, жить тебе или умереть, нет возможности вообще ничего", - сказал боец с позывным "Историк". По его словам, для изменения ситуации, в первую очередь, Украину надо лишить западного влияния, так как все медиа и силовые структуры страны находятся под тотальным контролем западных спецслужб. "После того, как устранить это влияние, просто начать честно разговаривать, и все. И все очень быстро наладится", - считает собеседник агентства. Отряд имени Максима Кривоноса был создан осенью 2023 года из числа военнослужащих ВСУ, попавших в плен к российским военным, а также мирных жителей Украины, не смирившихся с политикой киевского режима.
https://ria.ru/20241228/vuchich_zelenskiy-1991779886.html
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в мире, украина, ровненская область, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Ровненская область, Вооруженные силы Украины
Украинцы стали заложниками западных спецслужб, заявил бывший военный ВСУ

Бывший военный ВСУ Кошелек: украинцы стали заложниками западных спецслужб

© AP Photo / Andrew KravchenkoУлица Крещатик в Киеве
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Улица Крещатик в Киеве. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Украинцы из-за действий киевского режима и его кураторов фактически стали заложниками западных спецслужб и не могут самостоятельно определять свою жизнь, заявил РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ из Ровненской области Украины, медик добровольческого отряда "имени Максима Кривоноса" Владимир Кошелек.
"Твоя жизнь принадлежит не тебе, даже не украинской власти, а принадлежит западным спецслужбам. Украинский народ - не то, что я считаю, что он в заложниках, а он на самом деле в заложниках. И даже не то, что в каком-то символическом, а в прямом (смысле): нет возможности покинуть страну, нет возможности выбирать, жить тебе или умереть, нет возможности вообще ничего", - сказал боец с позывным "Историк".
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По его словам, для изменения ситуации, в первую очередь, Украину надо лишить западного влияния, так как все медиа и силовые структуры страны находятся под тотальным контролем западных спецслужб.
"После того, как устранить это влияние, просто начать честно разговаривать, и все. И все очень быстро наладится", - считает собеседник агентства.
Отряд имени Максима Кривоноса был создан осенью 2023 года из числа военнослужащих ВСУ, попавших в плен к российским военным, а также мирных жителей Украины, не смирившихся с политикой киевского режима.
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