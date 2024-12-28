Американский сенатор призвал перестать помогать Украине
Американский сенатор назвал Украину универсальным символом отмывания денег
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Украина превратилась в универсальный символ отмывания денег, которой необходимо прекратить предоставлять помощь со стороны США, считает американский сенатор Майк Ли. Об этом он написал в социальной сети Х.
"Пожалуйста, не надо больше денег Украине. Они могут отмыть так много", - написал он, комментируя сообщения о планах уходящей администрации президента США Джо Байдена выделить очередной пакет военной помощи Киеву.
Ли, который является сенатором от американского штата Юта, сопроводил свою публикацию украинским флагом с надписью "универсальный символ отмывания денег".
Ранее агентство AP со ссылкой на неназванных чиновников сообщило о том, что администрация Байдена планирует направить Украине новый военный пакет помощи на сумму 1,25 миллиарда долларов до ухода действующего главы государства со своего поста в январе. Будущий пакет помощи включает боеприпасы для систем ПВО NASAMS и HAWK, ракеты Stinger, а также 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды. Официальное объявление о предоставлении помощи ожидается 30 декабря.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.