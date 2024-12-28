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Американский сенатор призвал перестать помогать Украине - РИА Новости, 28.12.2024
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01:07 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/ukraina-1991777810.html
Американский сенатор призвал перестать помогать Украине
Американский сенатор призвал перестать помогать Украине - РИА Новости, 28.12.2024
Американский сенатор призвал перестать помогать Украине
Украина превратилась в универсальный символ отмывания денег, которой необходимо прекратить предоставлять помощь со стороны США, считает американский сенатор... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T01:07:00+03:00
2024-12-28T01:07:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Украина превратилась в универсальный символ отмывания денег, которой необходимо прекратить предоставлять помощь со стороны США, считает американский сенатор Майк Ли. Об этом он написал в социальной сети Х."Пожалуйста, не надо больше денег Украине. Они могут отмыть так много", - написал он, комментируя сообщения о планах уходящей администрации президента США Джо Байдена выделить очередной пакет военной помощи Киеву. Ли, который является сенатором от американского штата Юта, сопроводил свою публикацию украинским флагом с надписью "универсальный символ отмывания денег". Ранее агентство AP со ссылкой на неназванных чиновников сообщило о том, что администрация Байдена планирует направить Украине новый военный пакет помощи на сумму 1,25 миллиарда долларов до ухода действующего главы государства со своего поста в январе. Будущий пакет помощи включает боеприпасы для систем ПВО NASAMS и HAWK, ракеты Stinger, а также 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды. Официальное объявление о предоставлении помощи ожидается 30 декабря. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241228/bajden-1991775254.html
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в мире, украина, сша, россия, джо байден, сергей лавров, нато
В мире, Украина, США, Россия, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО
Американский сенатор призвал перестать помогать Украине

Американский сенатор назвал Украину универсальным символом отмывания денег

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Украина превратилась в универсальный символ отмывания денег, которой необходимо прекратить предоставлять помощь со стороны США, считает американский сенатор Майк Ли. Об этом он написал в социальной сети Х.
"Пожалуйста, не надо больше денег Украине. Они могут отмыть так много", - написал он, комментируя сообщения о планах уходящей администрации президента США Джо Байдена выделить очередной пакет военной помощи Киеву.
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Байден планирует направить Украине новый пакет военной помощи, пишут СМИ
00:15
Ли, который является сенатором от американского штата Юта, сопроводил свою публикацию украинским флагом с надписью "универсальный символ отмывания денег".
Ранее агентство AP со ссылкой на неназванных чиновников сообщило о том, что администрация Байдена планирует направить Украине новый военный пакет помощи на сумму 1,25 миллиарда долларов до ухода действующего главы государства со своего поста в январе. Будущий пакет помощи включает боеприпасы для систем ПВО NASAMS и HAWK, ракеты Stinger, а также 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды. Официальное объявление о предоставлении помощи ожидается 30 декабря.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
"Танцы и селфи". В США ужаснулись, на что уходят их деньги на Украине
23 декабря, 15:45
 
В миреУкраинаСШАРоссияДжо БайденСергей ЛавровНАТО
 
 
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