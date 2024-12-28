https://ria.ru/20241228/ukraina-1991650718.html

"Бомба под режим". На Украине появилась новая каста

"Бомба под режим". На Украине появилась новая каста - РИА Новости, 28.12.2024

"Бомба под режим". На Украине появилась новая каста

Зеленский решил перезагрузить МИД, так как дипломаты часто используют свои командировки для побега из страны. СМИ сообщают о минимум 30 новых послах. Впрочем,... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T08:00:00+03:00

2024-12-28T08:00:00+03:00

2024-12-28T08:02:00+03:00

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости, Михаил Катков. Зеленский решил перезагрузить МИД, так как дипломаты часто используют свои командировки для побега из страны. СМИ сообщают о минимум 30 новых послах. Впрочем, они несильно отличаются от предшественников. Кому доверят внешнюю политику Киева — в материале РИА Новости.Тридцать человек на сундук мертвецаПо сведениям украинского издания "Зеркало недели", смену дипкорпуса начнут с Австрии, Испании, Германии, Нидерландов, Канады, Японии. Кроме того, у Киева теперь новый полномочный представитель в ООН — Андрей Мельник, бывший посол в ФРГ. Тот самый, который назвал Олафа Шольца "ливерной колбасой". С 2023-го он работал в Бразилии.Примечательно, что и оттуда он влиял на немецкое направление внешней политики киевского режима. В частности, критиковал своего преемника в ФРГ Алексея Макеева за недостаточную настойчивость в попытках выбить у Берлина оружие для ВСУ. Германией же теперь займется Евгений Корнийчук, который долгое время был послом в Израиле. Что касается Мельника, то его назначение в ООН СМИ называют "закладкой бомбы под украинскую дипломатию".Посол в США Оксана Маркарова проработала за океаном четыре года, и уже пришло время ротации. Но важнее то, что она горячо поддерживала Демпартию, — после победы на выборах Дональда Трампа ей в Вашингтоне совсем неуютно.В Нидерланды поедет Андрей Костин, бывший генпрокурор, уволенный на фоне скандала из-за оформления его сотрудниками фиктивной инвалидности, чтобы не служить в армии. Дипмиссию в Турции, возможно, возглавит министр обороны Рустем Умеров. Во всяком случае, украинские СМИ пишут, что его неспособность руководить военным ведомством очевидна для всех, кроме главы офиса президента (ОП) Андрея Ермака. Послом в Венгрии 21 декабря назначили "профессора из окопов", этнического венгра Федора Шандора. Доктор философских наук, он пошел на фронт и в перерывах между боями читал лекции.Между тем даже лояльные Зеленскому СМИ признают, что в последние годы послы не играют большой роли во внешней политике Киева. Эту миссию на себя взял ОП. Доходит до того, что многие международные встречи организуются в обход МИД. "Послов держат в стороне, и чаще всего новости из Украины, касающиеся отношений со страной пребывания, они узнают из ТГ-каналов", — пишет "Европейская правда". В общем, кандидат в послы прежде всего должен устраивать Ермака.Хуже некудаУ Украины больше 90 посольств и дипмиссий при международных организациях. Однако не везде есть полномочные представители. Причем для Киева эта проблема неновая. За последние десять лет не было ни одного главы МИД, который не жаловался бы на кадровый голод.Например, нынешний министр иностранных дел Андрей Сибига признался, что во время турне по странам Ближнего Востока и Африки ему приходилось отвечать на вопрос о том, правда ли, что в его стране идут боевые действия. В частности, об этом спрашивали в Омане и Анголе. В том числе из этого он сделал вывод, что многие дипломаты не приносят Киеву вообще никакой пользы.Любопытно, что предыдущий глава МИД Дмитрий Кулеба мешал назначить свою помощницу Ольгу Никитченко послом в Литву, так как у нее, по общему мнению, вообще нет никаких дипломатических талантов. В первые дни СВО она отправила в Вильнюс всех своих родственников и обратилась к жене Зеленского, с которой дружит, чтобы и ее туда перевели. Президент несколько раз просил Кулебу сделать это, но тот не слушался. Как только его уволили, желание Никитченко сбылось.А главное, подчеркивает "Зеркало недели", украинские дипломаты часто не возвращаются на родину после окончания зарубежной командировки. Так, за первые полтора года СВО за границей остались до 60% сотрудников миссий. Из США должны были приехать 20 человек — отказались все."Когда не возвращаются дипломаты, которые обязаны отстаивать интересы своей страны, это означает, что они не верят в ее будущее. И это индикатор как для украинского общества, так и для иностранных партнеров. Такая ситуация никак не способствует тому, о чем на совещании послов говорил президент: вернуть украинцев домой. Как дипломаты могут способствовать возвращению миллионов, бежавших <...> в США, Германию, Польшу, Чехию, если сами этого не хотят?" — указывает издание.Пустые надеждыБывший украинский дипломат Ростислав Ищенко объяснил РИА Новости, что речь идет о плановой ротации. "Просто МИД решил представить президенту сразу несколько десятков человек. В конце концов, подписать документ — дело одной минуты, а найти время на разговор с каждым кандидатом сложно", — говорит он.Зеленский же подает это как некое обновление системы и искоренение ее пороков, чтобы вселить в сограждан веру в светлое будущее, продолжает эксперт. На деле ничего подобного не происходит."Он подбирает дипломатический корпус под определенные задачи. Хочет, чтобы весь мир действовал в интересах Украины и никак иначе. Если кто-то не слушается Киева, ему хамят. Поэтому послами назначают тех, кто готов так работать. Дипломаты из них получаются не самого высокого качества, но других быть не может", — уточняет Ищенко.Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает, что Зеленский не сможет решить проблему с кадрами прежде всего из-за системной коррупции. "Дипломатами часто становятся те, кто даже не собирался работать в этой сфере, но им нужна запись в трудовой книжке или возможность перебраться за границу. Они строят собственную карьеру, а не защищают интересы страны. Не секрет, что в МИД Украины есть даже ценник на назначения", — отметил собеседник РИА Новости.По его словам, коррупция проникла во все сферы украинского государства, искоренить ее невозможно, добавил Денисов. Вариант только один — ломать и строить заново. Совершенно неудивительно, что люди бегут из страны при любой возможности и дипломаты — в первых рядах.

https://ria.ru/20241224/slovakiya-1990859164.html

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украина, киев, россия, владимир зеленский, андрей мельник, андрей ермак, политика