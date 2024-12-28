Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности по делу об убийстве четверых детей под Тверью - РИА Новости, 28.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:37 28.12.2024 (обновлено: 14:15 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/ubiystvo-1991799044.html
Появились подробности по делу об убийстве четверых детей под Тверью
Появились подробности по делу об убийстве четверых детей под Тверью - РИА Новости, 28.12.2024
Появились подробности по делу об убийстве четверых детей под Тверью
Четверых детей под Тверью, предварительно, убил их отец, он пытался покончить с собой, находится в больнице, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T09:37:00+03:00
2024-12-28T14:15:00+03:00
происшествия
тверь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950323771_0:378:2882:1999_1920x0_80_0_0_acb571ff94eca5547826031bc447f77e.jpg
РЯЗАНЬ, 28 дек — РИА Новости. Четверых детей под Тверью, предварительно, убил их отец, он пытался покончить с собой, находится в больнице, сообщили РИА Новости в правоохранительных структурах.По данным прокуратуры региона, поступило сообщение об обнаружении четверых погибших детей в частном доме СНТ "Межурка" Калининского муниципального округа. На место выехали представители прокуратуры СУ СК и УМВД."Отец убил четверых детей. &lt;...&gt; Жену закрыл. &lt;…&gt; Пытался покончить жизнь самоубийством. &lt;…&gt; Его задержали. Он в реанимации находится", — рассказали в правоохранительных структурах.По данным источника, всего в семье шестеро детей. Четверых детей, которые спали на первом этаже, мужчина зарезал. Двое, по предварительным данным, спали отдельно. Погибли дети 2017, 2019, 2021, 2023 годов рождения.
https://ria.ru/20241223/rebenok-1990894906.html
тверь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950323771_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_4bd90b2b5de1ec1c76282aed32faab85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тверь
Происшествия, Тверь
Появились подробности по делу об убийстве четверых детей под Тверью

Четверых детей под Тверью мог убить их отец

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Москве
Автомобиль скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РЯЗАНЬ, 28 дек — РИА Новости. Четверых детей под Тверью, предварительно, убил их отец, он пытался покончить с собой, находится в больнице, сообщили РИА Новости в правоохранительных структурах.
По данным прокуратуры региона, поступило сообщение об обнаружении четверых погибших детей в частном доме СНТ "Межурка" Калининского муниципального округа. На место выехали представители прокуратуры СУ СК и УМВД.
"Отец убил четверых детей. <...> Жену закрыл. <…> Пытался покончить жизнь самоубийством. <…> Его задержали. Он в реанимации находится", — рассказали в правоохранительных структурах.
По данным источника, всего в семье шестеро детей. Четверых детей, которые спали на первом этаже, мужчина зарезал. Двое, по предварительным данным, спали отдельно. Погибли дети 2017, 2019, 2021, 2023 годов рождения.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
В Нижнем Новгороде годовалый ребенок погиб из-за отравления
23 декабря, 19:30
 
ПроисшествияТверь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала