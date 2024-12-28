https://ria.ru/20241228/ubiystvo-1991799044.html

Появились подробности по делу об убийстве четверых детей под Тверью

Появились подробности по делу об убийстве четверых детей под Тверью - РИА Новости, 28.12.2024

Появились подробности по делу об убийстве четверых детей под Тверью

Четверых детей под Тверью, предварительно, убил их отец, он пытался покончить с собой, находится в больнице, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T09:37:00+03:00

2024-12-28T09:37:00+03:00

2024-12-28T14:15:00+03:00

происшествия

тверь

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РЯЗАНЬ, 28 дек — РИА Новости. Четверых детей под Тверью, предварительно, убил их отец, он пытался покончить с собой, находится в больнице, сообщили РИА Новости в правоохранительных структурах.По данным прокуратуры региона, поступило сообщение об обнаружении четверых погибших детей в частном доме СНТ "Межурка" Калининского муниципального округа. На место выехали представители прокуратуры СУ СК и УМВД."Отец убил четверых детей. <...> Жену закрыл. <…> Пытался покончить жизнь самоубийством. <…> Его задержали. Он в реанимации находится", — рассказали в правоохранительных структурах.По данным источника, всего в семье шестеро детей. Четверых детей, которые спали на первом этаже, мужчина зарезал. Двое, по предварительным данным, спали отдельно. Погибли дети 2017, 2019, 2021, 2023 годов рождения.

https://ria.ru/20241223/rebenok-1990894906.html

тверь

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происшествия, тверь