https://ria.ru/20241228/turisty-1991789741.html

Таможня объяснила задержку в оформлении туристов на границе с Китаем

Таможня объяснила задержку в оформлении туристов на границе с Китаем - РИА Новости, 28.12.2024

Таможня объяснила задержку в оформлении туристов на границе с Китаем

Многочасовая задержка в оформлении на пункте пропуска российских туристов, возвращающихся из КНР в Приморье, была вызвана действиями группы лиц, которые... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T07:12:00+03:00

2024-12-28T07:12:00+03:00

2024-12-28T09:12:00+03:00

туризм

китай

россия

дальний восток

дальневосточная транспортная прокуратура

федеральная таможенная служба (фтс россии)

туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 28 дек – РИА Новости. Многочасовая задержка в оформлении на пункте пропуска российских туристов, возвращающихся из КНР в Приморье, была вызвана действиями группы лиц, которые оскорбляли инспекторов и блокировали выход из зоны таможенного контроля, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Уссурийской таможни Ирина Кульчицкая. В субботу в местных Telegram-каналах появилась информация о том, что приморских туристов, возвращавшихся из КНР, держали на таможне 10 часов, со ссылкой на очевидцев сообщалось, что сотрудники таможни якобы заставляли туристов примерять вещи из багажа. "Двадцать шестого декабря 2024 года в автомобильный пункт пропуска Пограничный из Китая прибыла группа россиян. В ходе таможенного контроля был выявлен ряд нарушений. Отдельные граждане начали публично выражать свое недовольство на законные действия инспекторов таможни, оскорблять их, демонстративно затягивать завершение таможенного контроля", - сказала Кульчицкая. По ее словам, эти граждане, отказываясь выполнять требования таможенного органа, блокировали выход из зоны таможенного контроля, из-за этого в течение более трех часов пропуск других туристов замедлялся вплоть до полной остановки. Завершить таможенный контроль удалось только после прибытия в пункт пропуска наряда полиции. "Из-за неправомерных действий таких лиц другие граждане смогли пройти таможенный контроль уже после полуночи. Работа инспекторов также была продлена сверх установленного графика. Как рассказал начальник Уссурийской таможни Алексей Кузьмин, по фактам незаконного вмешательства в функционирование пункта пропуска как объекта транспортной инфраструктуры, оскорбления представителей органов власти ведется проверка, которая может завершиться возбуждением уголовных дел", - отметила Кульчицкая. Всего в этот день было возбуждено четыре дела об административных правонарушениях, 29 граждан не смогли подтвердить предназначение товаров, их грузы были задержаны таможенным органом, добавила собеседница агентства. По ее словам, должностные лица Уссурийской таможни в преддверии Нового года подготовились к резкому росту числа туристов, желающих посетить города Китая. В период пиковых новогодних нагрузок Уссурийская таможня увеличила число инспекторов в сменах и рекомендует туристам не участвовать в перемещении не принадлежащих им товаров, а руководителям туристических групп – равномерно распределять группы между автомобильными пунктами пропуска Пограничный и Полтавка. Ранее правительство Приморья сообщало, что заторы на погранпереходах в КНР образуются из-за деятельности "помогаек". Краевому министерству туризма было дано поручение провести разъяснительную работу с турфирмами, предоставляющими возможности для использования незаконной схемы ввоза товаров, а государственным органам, уполномоченным в сфере транспорта, - провести соответствующую работу с перевозчиками. В октябре Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что вместе с Дальневосточным таможенным управлением из-за скопления людей в пунктах пропуска на границе прорабатывается вопрос об установлении ответственности компаний, которые через туристов нелегально ввозят в РФ коммерческие партии товаров. "Помогайки" - это туристы, которые помогают провозить товар для закупщиков через границу. Россияне едут в КНР за символическую плату, в обмен вывозят в РФ до 25 килограммов товаров, в основном, одежду. Такая практика была распространена в приграничных с КНР регионах Дальнего Востока до пандемии. В феврале в ФТС сообщали, что отмечаются "определённые тенденции к восстановлению "помогаечного" бизнеса".

https://ria.ru/20230815/kitay-1890129098.html

https://ria.ru/20241028/pomogay-1980425114.html

https://ria.ru/20241002/kitay-1975862066.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, россия, дальний восток, дальневосточная транспортная прокуратура, федеральная таможенная служба (фтс россии), туризм