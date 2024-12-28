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Следствие в отношении задержанных в Тунисе россиян продолжается
Следствие в отношении задержанных в Тунисе россиян продолжается - РИА Новости, 28.12.2024
Следствие в отношении задержанных в Тунисе россиян продолжается
Следственные действия в отношении задержанных ранее в Тунисе 11 граждан России продолжаются, обвинения по-прежнему не выдвинуты, жалоб на условия содержания... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T14:57:00+03:00
2024-12-28T14:57:00+03:00
2024-12-28T15:10:00+03:00
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КАИР, 28 дек - РИА Новости. Следственные действия в отношении задержанных ранее в Тунисе 11 граждан России продолжаются, обвинения по-прежнему не выдвинуты, жалоб на условия содержания нет, заявили РИА Новости в российском посольстве в Тунисе."На этой неделе сотрудник консульского отдела посольства вновь посетил задержанных росграждан в тюрьме Морнагия для уточнения условий содержания и соблюдения их прав. Следственные действия продолжаются. Обвинения по-прежнему не выдвинуты, а, следовательно, нет и даты судебного заседания", - сообщило посольство.В диппредставительстве отметили, что задержанные российские граждане находятся в нормальном моральном состоянии."Жалоб на условия содержания нет", - добавили в посольстве.Ранее родственник одного из задержанных сообщил РИА Новости, что власти Туниса до сих пор не сообщили причину задержания 11 российских граждан, а также не предоставили информации о ходе расследования.Ранее в разговоре с РИА Новости невеста одного из россиян заявила, что группа из 11 человек отправилась в небольшое селение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить памятники Римской империи. Однако в ноябре они перестали выходить на связь. Позднее стало известно, что местные правоохранительные органы задержали туристов и держат под стражей в печально известной своими плохими условиями тюрьме Морнагия. Причина задержания до сих пор неизвестна. Родственники и близкие задержанных обратились к президенту страны Каису Саиду с просьбой об их освобождении, опубликовав 13 декабря петицию.Позже посольство России в Тунисе подтвердило РИА Новости, что ситуация вокруг 11 задержанных россиян отслеживается, и что российские дипломаты находятся в постоянном контакте со следственными органами и консульской службой местного внешнеполитического ведомства. Кроме того, диппредставительство сообщило, что граждане РФ находятся в тюрьме Морнагия, в отношении них проводятся следственные действия, ожидается, что в ближайшее время будет назначена дата первого судебного заседания в отношении задержанных, которое пройдет в закрытом режиме.
https://ria.ru/20240503/finlyandiya-1943761131.html
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тунис (страна), россия, в мире, каис саид
Тунис (страна), Россия, В мире, Каис Саид
Следствие в отношении задержанных в Тунисе россиян продолжается
Следствие в отношении задержанных в Тунисе россиян идет, обвинений еще нет
КАИР, 28 дек - РИА Новости. Следственные действия в отношении задержанных ранее в Тунисе 11 граждан России продолжаются, обвинения по-прежнему не выдвинуты, жалоб на условия содержания нет, заявили РИА Новости в российском посольстве в Тунисе.
"На этой неделе сотрудник консульского отдела посольства вновь посетил задержанных росграждан в тюрьме Морнагия для уточнения условий содержания и соблюдения их прав. Следственные действия продолжаются. Обвинения по-прежнему не выдвинуты, а, следовательно, нет и даты судебного заседания", - сообщило посольство.
В диппредставительстве отметили, что задержанные российские граждане находятся в нормальном моральном состоянии.
"Жалоб на условия содержания нет", - добавили в посольстве.
Ранее родственник одного из задержанных сообщил РИА Новости, что власти Туниса до сих пор не сообщили причину задержания 11 российских граждан, а также не предоставили информации о ходе расследования.
Ранее в разговоре с РИА Новости невеста одного из россиян заявила, что группа из 11 человек отправилась в небольшое селение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить памятники Римской империи. Однако в ноябре они перестали выходить на связь. Позднее стало известно, что местные правоохранительные органы задержали туристов и держат под стражей в печально известной своими плохими условиями тюрьме Морнагия. Причина задержания до сих пор неизвестна. Родственники и близкие задержанных обратились к президенту страны Каису Саиду
с просьбой об их освобождении, опубликовав 13 декабря петицию.
Позже посольство России в Тунисе подтвердило РИА Новости, что ситуация вокруг 11 задержанных россиян отслеживается, и что российские дипломаты находятся в постоянном контакте со следственными органами и консульской службой местного внешнеполитического ведомства. Кроме того, диппредставительство сообщило, что граждане РФ
находятся в тюрьме Морнагия, в отношении них проводятся следственные действия, ожидается, что в ближайшее время будет назначена дата первого судебного заседания в отношении задержанных, которое пройдет в закрытом режиме.