ЦБ отметил охлаждение экономической активности в России
ЦБ заявил о постепенном охлаждении экономической активности в России
Центральный банк Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Банк России отмечает, что в последние месяцы появилось больше свидетельств перехода к постепенному охлаждению экономической активности в стране, следует из резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России 20 декабря.
"В последние месяцы появилось больше свидетельств перехода к постепенному охлаждению экономической активности. Участники дискуссии указали на некоторые из них. Так, продолжает уменьшаться железнодорожная погрузка стройматериалов, что может говорить об ослаблении инвестиционного спроса", - говорится в документе.
"Кроме того, в декабре вновь снизился индикатор бизнес-климата. Его снижение происходит уже два квартала подряд", - добавляется там же.
Также, по словам ряда участников обсуждения, в ходе оперативных опросов компании отмечают некоторый рост задержек платежей и, как следствие, сокращение поставок с отсрочкой оплаты и рост поставок по предоплате. Дополнительно к этому все больше представителей главных управлений Банка России сообщают о том, что предприятия формируют более умеренные производственные планы и чаще откладывают новые проекты на более поздний срок, указывается в материалах ЦБ.
"Наконец, снижение прибыли компаний также может быть сигналом наметившегося охлаждения экономической активности, поскольку ограничивает возможности для увеличения спроса компаний на факторы производства, в том числе на трудовые ресурсы", - отмечает ЦБ.
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