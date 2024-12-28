https://ria.ru/20241228/tsb-1991860627.html

ЦБ отметил охлаждение экономической активности в России

ЦБ отметил охлаждение экономической активности в России - РИА Новости, 28.12.2024

ЦБ отметил охлаждение экономической активности в России

Банк России отмечает, что в последние месяцы появилось больше свидетельств перехода к постепенному охлаждению экономической активности в стране, следует из... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T14:03:00+03:00

2024-12-28T14:03:00+03:00

2024-12-28T14:05:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Банк России отмечает, что в последние месяцы появилось больше свидетельств перехода к постепенному охлаждению экономической активности в стране, следует из резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России 20 декабря. "В последние месяцы появилось больше свидетельств перехода к постепенному охлаждению экономической активности. Участники дискуссии указали на некоторые из них. Так, продолжает уменьшаться железнодорожная погрузка стройматериалов, что может говорить об ослаблении инвестиционного спроса", - говорится в документе. "Кроме того, в декабре вновь снизился индикатор бизнес-климата. Его снижение происходит уже два квартала подряд", - добавляется там же. Также, по словам ряда участников обсуждения, в ходе оперативных опросов компании отмечают некоторый рост задержек платежей и, как следствие, сокращение поставок с отсрочкой оплаты и рост поставок по предоплате. Дополнительно к этому все больше представителей главных управлений Банка России сообщают о том, что предприятия формируют более умеренные производственные планы и чаще откладывают новые проекты на более поздний срок, указывается в материалах ЦБ. "Наконец, снижение прибыли компаний также может быть сигналом наметившегося охлаждения экономической активности, поскольку ограничивает возможности для увеличения спроса компаний на факторы производства, в том числе на трудовые ресурсы", - отмечает ЦБ.

https://ria.ru/20241224/tsb-1990833328.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия