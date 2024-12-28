https://ria.ru/20241228/tramp-1991923256.html

Трамп может принудить Украину к мирному соглашению, пишут СМИ

Трамп может принудить Украину к мирному соглашению, пишут СМИ - РИА Новости, 28.12.2024

Трамп может принудить Украину к мирному соглашению, пишут СМИ

Избранный президент США Дональд Трамп во время своего президентского срока может заставить Украину пойти на заключения мирного соглашения без гарантий... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T20:13:00+03:00

2024-12-28T20:13:00+03:00

2024-12-28T20:13:00+03:00

россия

украина

сша

дональд трамп

владимир путин

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

нато

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп во время своего президентского срока может заставить Украину пойти на заключения мирного соглашения без гарантий безопасности, а также может ослабить санкции против России, пишет газета Financial Times, предполагая, к чему может привести политика избранного американского президента. "Деловая натура Трампа, его намерение избегать войн и его пренебрежение по отношению к демократическим союзникам приведет США к способствованию заключению крупных сделок с Россией и Китаем... Америка сконцентрируется на утверждении доминирования в собственном регионе, помыкая Мексикой и Канадой, намереваясь забрать Панамский канал и Гренландию. Трамп принудит Украину к мирному соглашению, не подкрепив его гарантиями безопасности. Ослабит санкции против России и будет рад видеть (президента России Владимира - ред.) Путина на ужине в День благодарения в Мар-а-Лаго", - пишет газета. В вопросе отношений с Китаем газета полагает, что Трамп может ослабить ограничения в области технологий и тарифы в обмен на экспорт в Китай американских товаров. Трамп якобы также может продемонстрировать Пекину отсутствие его интереса в "защите Тайваня". Ранее Трамп заявлял, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Трамп уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Ранее в интервью телеканалу NBC News победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп отметил, что при новой администрации Киеву, "вероятно", не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20241228/mir-1991909405.html

https://ria.ru/20241228/ukraina-1991792495.html

https://ria.ru/20241222/tramp-1990714020.html

россия

украина

сша

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россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), нато