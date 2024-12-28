https://ria.ru/20241228/tramp-1991780471.html
Трамп призвал отсрочить введение запрета на TikTok
Трамп призвал отсрочить введение запрета на TikTok - РИА Новости, 28.12.2024
Трамп призвал отсрочить введение запрета на TikTok
Выигравший выборы президента США Дональд Трамп призвал верховный суд отсрочить введение в действие запрета на китайскую соцсеть TikTok, чтобы он успел разрешить РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T02:28:00+03:00
2024-12-28T02:28:00+03:00
2024-12-28T02:28:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Выигравший выборы президента США Дональд Трамп призвал верховный суд отсрочить введение в действие запрета на китайскую соцсеть TikTok, чтобы он успел разрешить спор уже после своего вступления в должность, следует из ходатайства, которое есть в распоряжении РИА Новости. В апреле действующий президент США Джо Байден подписал закон, предписывающий переход соцсети TikTok под управление американской компании под угрозой запрета работы на территории Штатов. Мера может вступить в действие уже 19 января 2025 года, в то время как Трамп официально вступает в должность на один день позже. По сообщениям СМИ, Трамп на прошлой неделе встретился с генеральным директором TikTok Шоу Цзы. "Президент Трамп не занимает никакой позиции по существу спора. Вместо этого он призывает суд отсрочить дату вступления закона в силу, чтобы позволить его новой администрации добиться такого решения, которое позволило бы предотвратить запрет TikTok по всей стране, тем самым соблюсти права десятков миллионов американцев, предусмотренные Первой поправкой, а также решив проблемы национальной безопасности", - говорится в ходатайстве. В ходатайстве Трамп отметил, что он использует TikTok, где у него почти 15 миллионов подписчиков, для общения со своими избирателями, поэтому он считает эту платформу "уникальным медиа для свободы выражения мнений, включая основные политические высказывания". Он обратил внимание, что вице-президент Камала Харрис, несмотря на запрет, инициированный ее администрацией, использовала эту соцсеть в своей предвыборной кампании. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории США у TikTok около 170 миллионов пользователей.
https://ria.ru/20241214/tiktok-1989177269.html
https://ria.ru/20241227/shtraf-1991694151.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, джо байден, камала харрис, tiktok
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис, TikTok
Трамп призвал отсрочить введение запрета на TikTok
Трамп призвал суд отложить запрет на TikTok, чтобы он успел разрешить спор
ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Выигравший выборы президента США Дональд Трамп призвал верховный суд отсрочить введение в действие запрета на китайскую соцсеть TikTok, чтобы он успел разрешить спор уже после своего вступления в должность, следует из ходатайства, которое есть в распоряжении РИА Новости.
В апреле действующий президент США Джо Байден
подписал закон, предписывающий переход соцсети TikTok
под управление американской компании под угрозой запрета работы на территории Штатов. Мера может вступить в действие уже 19 января 2025 года, в то время как Трамп
официально вступает в должность на один день позже. По сообщениям СМИ, Трамп на прошлой неделе встретился с генеральным директором TikTok Шоу Цзы.
"Президент Трамп не занимает никакой позиции по существу спора. Вместо этого он призывает суд отсрочить дату вступления закона в силу, чтобы позволить его новой администрации добиться такого решения, которое позволило бы предотвратить запрет TikTok по всей стране, тем самым соблюсти права десятков миллионов американцев, предусмотренные Первой поправкой, а также решив проблемы национальной безопасности", - говорится в ходатайстве.
В ходатайстве Трамп отметил, что он использует TikTok, где у него почти 15 миллионов подписчиков, для общения со своими избирателями, поэтому он считает эту платформу "уникальным медиа для свободы выражения мнений, включая основные политические высказывания". Он обратил внимание, что вице-президент Камала Харрис
, несмотря на запрет, инициированный ее администрацией, использовала эту соцсеть в своей предвыборной кампании.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории США у TikTok около 170 миллионов пользователей.