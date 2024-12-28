https://ria.ru/20241228/telegram-1991907764.html
Слуцкий призвал запретить в России украинские Telegram-каналы с пропагандой
Слуцкий призвал запретить в России украинские Telegram-каналы с пропагандой - РИА Новости, 28.12.2024
Слуцкий призвал запретить в России украинские Telegram-каналы с пропагандой
Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя блокировку Telegram-канала РИА Новости в Европе, заявил, что обратится в... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T18:07:00+03:00
2024-12-28T18:07:00+03:00
2024-12-28T18:07:00+03:00
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя блокировку Telegram-канала РИА Новости в Европе, заявил, что обратится в Роскомнадзор с просьбой содействовать блокировке вещания украинских пропагандистских каналов в Telegram. Как ранее сообщили корреспонденты РИА Новости, Telegram-канал агентства начали блокировать в Европе, он недоступен в Польше, Бельгии, Франции, Греции, Чехии и Италии. "В ближайшие дни направим в Роскомнадзор обращение с просьбой в рамках российского законодательства заблокировать вещание украинским пропагандистским каналам в Telegram", - сказал Слуцкий РИА Новости.
https://ria.ru/20241028/telegram-1980517333.html
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технологии, леонид слуцкий (политик), россия, telegram, в мире
Технологии, Леонид Слуцкий (политик), Россия, Telegram, В мире
Слуцкий призвал запретить в России украинские Telegram-каналы с пропагандой
Слуцкий призвал запретить в России пропагандистские украинские Telegram-каналы