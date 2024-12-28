Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий призвал запретить в России украинские Telegram-каналы с пропагандой - РИА Новости, 28.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:07 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/telegram-1991907764.html
Слуцкий призвал запретить в России украинские Telegram-каналы с пропагандой
Слуцкий призвал запретить в России украинские Telegram-каналы с пропагандой - РИА Новости, 28.12.2024
Слуцкий призвал запретить в России украинские Telegram-каналы с пропагандой
Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя блокировку Telegram-канала РИА Новости в Европе, заявил, что обратится в... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T18:07:00+03:00
2024-12-28T18:07:00+03:00
технологии
леонид слуцкий (политик)
россия
telegram
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953936307_0:250:2726:1783_1920x0_80_0_0_70ed598934baebb8372e1e5f646d2efb.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя блокировку Telegram-канала РИА Новости в Европе, заявил, что обратится в Роскомнадзор с просьбой содействовать блокировке вещания украинских пропагандистских каналов в Telegram. Как ранее сообщили корреспонденты РИА Новости, Telegram-канал агентства начали блокировать в Европе, он недоступен в Польше, Бельгии, Франции, Греции, Чехии и Италии. "В ближайшие дни направим в Роскомнадзор обращение с просьбой в рамках российского законодательства заблокировать вещание украинским пропагандистским каналам в Telegram", - сказал Слуцкий РИА Новости.
https://ria.ru/20241028/telegram-1980517333.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953936307_0:55:2657:2048_1920x0_80_0_0_ed722c21b5fc1c374029b9ccf0991c2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, леонид слуцкий (политик), россия, telegram, в мире
Технологии, Леонид Слуцкий (политик), Россия, Telegram, В мире
Слуцкий призвал запретить в России украинские Telegram-каналы с пропагандой

Слуцкий призвал запретить в России пропагандистские украинские Telegram-каналы

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя блокировку Telegram-канала РИА Новости в Европе, заявил, что обратится в Роскомнадзор с просьбой содействовать блокировке вещания украинских пропагандистских каналов в Telegram.
Как ранее сообщили корреспонденты РИА Новости, Telegram-канал агентства начали блокировать в Европе, он недоступен в Польше, Бельгии, Франции, Греции, Чехии и Италии.
"В ближайшие дни направим в Роскомнадзор обращение с просьбой в рамках российского законодательства заблокировать вещание украинским пропагандистским каналам в Telegram", - сказал Слуцкий РИА Новости.
Студия RT - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Telegram заблокировал на Украине канал RT
28 октября, 15:26
 
ТехнологииЛеонид Слуцкий (политик)РоссияTelegramВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала