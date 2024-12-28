https://ria.ru/20241228/telegram-1991877963.html

В Европе начали блокировать Telegram-канал РИА Новости

В Европе начали блокировать Telegram-канал РИА Новости - РИА Новости, 28.12.2024

В Европе начали блокировать Telegram-канал РИА Новости

В европейских странах начали блокировать Telegram-канал РИА Новости — он недоступен в Польше, Бельгии, Франции, Греции, Чехии и Италии, передают корреспонденты... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T15:28:00+03:00

2024-12-28T15:28:00+03:00

2024-12-28T16:42:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ/ВАРШАВА/ЖЕНЕВА/АФИНЫ/РИМ, 28 дек — РИА Новости. В европейских странах начали блокировать Telegram-канал РИА Новости — он недоступен в Польше, Бельгии, Франции, Греции, Чехии и Италии, передают корреспонденты агентства.При попытке просмотреть материалы на канале появляется надпись, в которой утверждается, что канал якобы нарушал местное законодательство. Никакие конкретные примеры при этом не приводятся.Ежедневно на канале РИА Новости насчитывалось более 250 тысяч просмотров пользователей с устройств на европейских языках.Сообщалось также, что в некоторых странах Европы заблокированы Telegram-каналы Russia Today.Ситуация с российскими медиа на Западе в последние годы становится все сложнее. Евросоюз принял несколько пакетов санкций в отношении российских СМИ, в частности, закрыл доступ к ресурсам медиагруппы "Россия сегодня" — к сайту ria.ru, сайтам агентства Sputnik, аккаунтам Sputnik в мессенджерах и соцсетях.В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, а главными угрозами называются Sputnik и RT. Многие западные политики, в том числе американские сенаторы, конгрессмены и французский президент, обвиняли эти издания во вмешательстве в выборы в США и Франции, хотя не приводили никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.В начале 2022-го Совет ЕС закрыл доступ к Sputnik и RT, вещающим на иностранных, в том числе европейских, языках, а затем запретил вещание крупнейших русскоязычных телеканалов, ввел персональные санкции против десятков представителей российских СМИ.Тогдашний глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель бездоказательно обвинял российские власти в попытке якобы повлиять на внутреннюю ситуацию в ЕС.В Москве неоднократно заявляли о неприемлемости таких мер, называя их попыткой Запада избавиться от альтернативных точек зрения.По словам президента Владимира Путина, западные страны закрывают RT и чинят препятствия, потому что боятся правды.Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что правдивая информация о положении дел в мире, предоставляемая RT, МИА "Россия сегодня" и другими российскими ресурсами, остается востребованной.

https://ria.ru/20241204/siyyarto-1987424550.html

https://ria.ru/20241211/simonyan-1988606407.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, европа, польша, бельгия, риа новости