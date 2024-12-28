В Европе начали блокировать Telegram-канал РИА Новости
Telegram-канал РИА Новости недоступен в Польше, Бельгии, Франции и Италии
Telegram-канал РИА Новости. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ/ВАРШАВА/ЖЕНЕВА/АФИНЫ/РИМ, 28 дек — РИА Новости. В европейских странах начали блокировать Telegram-канал РИА Новости — он недоступен в Польше, Бельгии, Франции, Греции, Чехии и Италии, передают корреспонденты агентства.
При попытке просмотреть материалы на канале появляется надпись, в которой утверждается, что канал якобы нарушал местное законодательство. Никакие конкретные примеры при этом не приводятся.
Заблокированный Telegram-канал РИА Новости
Заблокированный Telegram-канал РИА Новости
Ежедневно на канале РИА Новости насчитывалось более 250 тысяч просмотров пользователей с устройств на европейских языках.
Сообщалось также, что в некоторых странах Европы заблокированы Telegram-каналы Russia Today.
Ситуация с российскими медиа на Западе в последние годы становится все сложнее. Евросоюз принял несколько пакетов санкций в отношении российских СМИ, в частности, закрыл доступ к ресурсам медиагруппы "Россия сегодня" — к сайту ria.ru, сайтам агентства Sputnik, аккаунтам Sputnik в мессенджерах и соцсетях.
В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, а главными угрозами называются Sputnik и RT. Многие западные политики, в том числе американские сенаторы, конгрессмены и французский президент, обвиняли эти издания во вмешательстве в выборы в США и Франции, хотя не приводили никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
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В начале 2022-го Совет ЕС закрыл доступ к Sputnik и RT, вещающим на иностранных, в том числе европейских, языках, а затем запретил вещание крупнейших русскоязычных телеканалов, ввел персональные санкции против десятков представителей российских СМИ.
Тогдашний глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель бездоказательно обвинял российские власти в попытке якобы повлиять на внутреннюю ситуацию в ЕС.
В Москве неоднократно заявляли о неприемлемости таких мер, называя их попыткой Запада избавиться от альтернативных точек зрения.
По словам президента Владимира Путина, западные страны закрывают RT и чинят препятствия, потому что боятся правды.
Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что правдивая информация о положении дел в мире, предоставляемая RT, МИА "Россия сегодня" и другими российскими ресурсами, остается востребованной.
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