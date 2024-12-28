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В Европе начали блокировать Telegram-канал РИА Новости - РИА Новости, 28.12.2024
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15:28 28.12.2024 (обновлено: 16:42 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/telegram-1991877963.html
В Европе начали блокировать Telegram-канал РИА Новости
В Европе начали блокировать Telegram-канал РИА Новости - РИА Новости, 28.12.2024
В Европе начали блокировать Telegram-канал РИА Новости
В европейских странах начали блокировать Telegram-канал РИА Новости — он недоступен в Польше, Бельгии, Франции, Греции, Чехии и Италии, передают корреспонденты... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T15:28:00+03:00
2024-12-28T16:42:00+03:00
в мире
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риа новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895829504_0:175:3072:1903_1920x0_80_0_0_53b8bc8253b323aea41a6bb0e4e6fbb2.jpg
БРЮССЕЛЬ/ВАРШАВА/ЖЕНЕВА/АФИНЫ/РИМ, 28 дек — РИА Новости. В европейских странах начали блокировать Telegram-канал РИА Новости — он недоступен в Польше, Бельгии, Франции, Греции, Чехии и Италии, передают корреспонденты агентства.При попытке просмотреть материалы на канале появляется надпись, в которой утверждается, что канал якобы нарушал местное законодательство. Никакие конкретные примеры при этом не приводятся.Ежедневно на канале РИА Новости насчитывалось более 250 тысяч просмотров пользователей с устройств на европейских языках.Сообщалось также, что в некоторых странах Европы заблокированы Telegram-каналы Russia Today.Ситуация с российскими медиа на Западе в последние годы становится все сложнее. Евросоюз принял несколько пакетов санкций в отношении российских СМИ, в частности, закрыл доступ к ресурсам медиагруппы "Россия сегодня" — к сайту ria.ru, сайтам агентства Sputnik, аккаунтам Sputnik в мессенджерах и соцсетях.В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, а главными угрозами называются Sputnik и RT. Многие западные политики, в том числе американские сенаторы, конгрессмены и французский президент, обвиняли эти издания во вмешательстве в выборы в США и Франции, хотя не приводили никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.В начале 2022-го Совет ЕС закрыл доступ к Sputnik и RT, вещающим на иностранных, в том числе европейских, языках, а затем запретил вещание крупнейших русскоязычных телеканалов, ввел персональные санкции против десятков представителей российских СМИ.Тогдашний глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель бездоказательно обвинял российские власти в попытке якобы повлиять на внутреннюю ситуацию в ЕС.В Москве неоднократно заявляли о неприемлемости таких мер, называя их попыткой Запада избавиться от альтернативных точек зрения.По словам президента Владимира Путина, западные страны закрывают RT и чинят препятствия, потому что боятся правды.Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что правдивая информация о положении дел в мире, предоставляемая RT, МИА "Россия сегодня" и другими российскими ресурсами, остается востребованной.
https://ria.ru/20241204/siyyarto-1987424550.html
https://ria.ru/20241211/simonyan-1988606407.html
европа
польша
бельгия
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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1920
1920
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, польша, бельгия, риа новости
В мире, Европа, Польша, Бельгия, РИА Новости
В Европе начали блокировать Telegram-канал РИА Новости

Telegram-канал РИА Новости недоступен в Польше, Бельгии, Франции и Италии

© РИА НовостиTelegram-канал РИА Новости
Telegram-канал РИА Новости - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости
Telegram-канал РИА Новости. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ/ВАРШАВА/ЖЕНЕВА/АФИНЫ/РИМ, 28 дек — РИА Новости. В европейских странах начали блокировать Telegram-канал РИА Новости — он недоступен в Польше, Бельгии, Франции, Греции, Чехии и Италии, передают корреспонденты агентства.
При попытке просмотреть материалы на канале появляется надпись, в которой утверждается, что канал якобы нарушал местное законодательство. Никакие конкретные примеры при этом не приводятся.
Заблокированный Telegram-канал РИА Новости
Заблокированный Telegram-канал РИА Новости - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Заблокированный Telegram-канал РИА Новости
Ежедневно на канале РИА Новости насчитывалось более 250 тысяч просмотров пользователей с устройств на европейских языках.
Сообщалось также, что в некоторых странах Европы заблокированы Telegram-каналы Russia Today.
Ситуация с российскими медиа на Западе в последние годы становится все сложнее. Евросоюз принял несколько пакетов санкций в отношении российских СМИ, в частности, закрыл доступ к ресурсам медиагруппы "Россия сегодня" — к сайту ria.ru, сайтам агентства Sputnik, аккаунтам Sputnik в мессенджерах и соцсетях.
В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, а главными угрозами называются Sputnik и RT. Многие западные политики, в том числе американские сенаторы, конгрессмены и французский президент, обвиняли эти издания во вмешательстве в выборы в США и Франции, хотя не приводили никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Сийярто осудил блокирование RT в Европе
4 декабря, 22:33
В начале 2022-го Совет ЕС закрыл доступ к Sputnik и RT, вещающим на иностранных, в том числе европейских, языках, а затем запретил вещание крупнейших русскоязычных телеканалов, ввел персональные санкции против десятков представителей российских СМИ.
Тогдашний глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель бездоказательно обвинял российские власти в попытке якобы повлиять на внутреннюю ситуацию в ЕС.
В Москве неоднократно заявляли о неприемлемости таких мер, называя их попыткой Запада избавиться от альтернативных точек зрения.
По словам президента Владимира Путина, западные страны закрывают RT и чинят препятствия, потому что боятся правды.
Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что правдивая информация о положении дел в мире, предоставляемая RT, МИА "Россия сегодня" и другими российскими ресурсами, остается востребованной.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Симоньян выразила гордость возглавившими рейтинг RT и РИА Новости
11 декабря, 14:32
 
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