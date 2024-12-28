https://ria.ru/20241228/taliby-1991811666.html

Принят закон о приостановке запрета на работу террористической организации

Принят закон о приостановке запрета на работу террористической организации - РИА Новости, 28.12.2024

Принят закон о приостановке запрета на работу террористической организации

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении по решению суда механизма временного приостановления запрета деятельности террористической... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T11:43:00+03:00

2024-12-28T11:43:00+03:00

2024-12-28T12:05:00+03:00

россия

кабул (город)

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении по решению суда механизма временного приостановления запрета деятельности террористической организации, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Изменения направлены на закрепление возможности временного приостановления запрета деятельности организации, включенной в список террористических, по решению суда на основании заявления генерального прокурора Российской Федерации или его заместителя при наличии соответствующей информации. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия намерена развивать взаимодействие с Кабулом по вопросам взаимного интереса, без снятия с движения "Талибан"* статуса террористической организации сделать это невозможно.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20241228/putin-1991810157.html

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россия, кабул (город), владимир путин, мария захарова, талибан, оон, общество