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Принят закон о приостановке запрета на работу террористической организации - РИА Новости, 28.12.2024
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11:43 28.12.2024 (обновлено: 12:05 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/taliby-1991811666.html
Принят закон о приостановке запрета на работу террористической организации
Принят закон о приостановке запрета на работу террористической организации - РИА Новости, 28.12.2024
Принят закон о приостановке запрета на работу террористической организации
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении по решению суда механизма временного приостановления запрета деятельности террористической... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T11:43:00+03:00
2024-12-28T12:05:00+03:00
россия
кабул (город)
владимир путин
мария захарова
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общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении по решению суда механизма временного приостановления запрета деятельности террористической организации, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Изменения направлены на закрепление возможности временного приостановления запрета деятельности организации, включенной в список террористических, по решению суда на основании заявления генерального прокурора Российской Федерации или его заместителя при наличии соответствующей информации. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия намерена развивать взаимодействие с Кабулом по вопросам взаимного интереса, без снятия с движения "Талибан"* статуса террористической организации сделать это невозможно.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20241228/putin-1991810157.html
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россия, кабул (город), владимир путин, мария захарова, талибан, оон, общество
Россия, Кабул (город), Владимир Путин, Мария Захарова, Талибан, ООН, Общество
Принят закон о приостановке запрета на работу террористической организации

Принят закон о приостановке запрета деятельности террористической организации

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении по решению суда механизма временного приостановления запрета деятельности террористической организации, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Изменения направлены на закрепление возможности временного приостановления запрета деятельности организации, включенной в список террористических, по решению суда на основании заявления генерального прокурора Российской Федерации или его заместителя при наличии соответствующей информации.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия намерена развивать взаимодействие с Кабулом по вопросам взаимного интереса, без снятия с движения "Талибан"* статуса террористической организации сделать это невозможно.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Путин подписал закон об ужесточении наказания за участие в мятеже
Вчера, 11:21
 
РоссияКабул (город)Владимир ПутинМария ЗахароваТалибанООНОбщество
 
 
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