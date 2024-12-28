https://ria.ru/20241228/taksi-1991864771.html

В Москве в новогодние праздники усилят контроль за водителями такси

В Москве в новогодние праздники усилят контроль за водителями такси - РИА Новости, 28.12.2024

В Москве в новогодние праздники усилят контроль за водителями такси

Контроль за водителями такси в Москве усилят в новогодние праздники, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T14:26:00+03:00

2024-12-28T14:26:00+03:00

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Контроль за водителями такси в Москве усилят в новогодние праздники, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Инспекторы МАДИ усилят контроль за водителями такси в новогодние праздники. Благодаря им ваши поездки остаются комфортными и безопасными", - говорится в сообщении ведомства. В ведомстве напомнили, что водителям в начале и конце рабочего дня необходимо проходить медосмотр и проводить техконтроль авто. Если этого не сделать, машину могут временно изъять и отправить на спецстоянку. "Каждый водитель такси должен соблюдать требования закона. Плохое самочувствие за рулем или поломка машины нередко становятся причиной ДТП, поэтому прохождение медосмотра и техконтроля автомобиля позволяет значительно снизить риски. Инспекторы МАДИ ежедневно следят за соблюдением правил перевозки, чтобы поездки пассажиров такси всегда оставались безопасными", - цитируют в сообщении заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

https://ria.ru/20241226/yandeks-1991515224.html

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