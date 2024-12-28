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В Москве в новогодние праздники усилят контроль за водителями такси - РИА Новости, 28.12.2024
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14:26 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/taksi-1991864771.html
В Москве в новогодние праздники усилят контроль за водителями такси
В Москве в новогодние праздники усилят контроль за водителями такси - РИА Новости, 28.12.2024
В Москве в новогодние праздники усилят контроль за водителями такси
Контроль за водителями такси в Москве усилят в новогодние праздники, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T14:26:00+03:00
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Контроль за водителями такси в Москве усилят в новогодние праздники, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Инспекторы МАДИ усилят контроль за водителями такси в новогодние праздники. Благодаря им ваши поездки остаются комфортными и безопасными", - говорится в сообщении ведомства. В ведомстве напомнили, что водителям в начале и конце рабочего дня необходимо проходить медосмотр и проводить техконтроль авто. Если этого не сделать, машину могут временно изъять и отправить на спецстоянку. "Каждый водитель такси должен соблюдать требования закона. Плохое самочувствие за рулем или поломка машины нередко становятся причиной ДТП, поэтому прохождение медосмотра и техконтроля автомобиля позволяет значительно снизить риски. Инспекторы МАДИ ежедневно следят за соблюдением правил перевозки, чтобы поездки пассажиров такси всегда оставались безопасными", - цитируют в сообщении заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
https://ria.ru/20241226/yandeks-1991515224.html
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максим ликсутов , мади, общество, москва
Максим Ликсутов , МАДИ, Общество, Москва
В Москве в новогодние праздники усилят контроль за водителями такси

Дептранс: в Москве в новогодние праздники усилят контроль за водителями такси

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили едут по участку Третьего транспортного кольца в Москве
Автомобили едут по участку Третьего транспортного кольца в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобили едут по участку Третьего транспортного кольца в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Контроль за водителями такси в Москве усилят в новогодние праздники, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Инспекторы МАДИ усилят контроль за водителями такси в новогодние праздники. Благодаря им ваши поездки остаются комфортными и безопасными", - говорится в сообщении ведомства.
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В ведомстве напомнили, что водителям в начале и конце рабочего дня необходимо проходить медосмотр и проводить техконтроль авто. Если этого не сделать, машину могут временно изъять и отправить на спецстоянку.
"Каждый водитель такси должен соблюдать требования закона. Плохое самочувствие за рулем или поломка машины нередко становятся причиной ДТП, поэтому прохождение медосмотра и техконтроля автомобиля позволяет значительно снизить риски. Инспекторы МАДИ ежедневно следят за соблюдением правил перевозки, чтобы поездки пассажиров такси всегда оставались безопасными", - цитируют в сообщении заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
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