https://ria.ru/20241228/svyaz-1991802125.html

Правительство запретило IP-телефонию для борьбы с мошенниками

Правительство запретило IP-телефонию для борьбы с мошенниками - РИА Новости, 28.12.2024

Правительство запретило IP-телефонию для борьбы с мошенниками

Правительство запретило звонки через интернет на мобильные и стационарные телефоны, что поможет в борьбе с мошенниками, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T10:15:00+03:00

2024-12-28T10:15:00+03:00

2024-12-28T12:45:00+03:00

технологии

общество

россия

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Правительство запретило звонки через интернет на мобильные и стационарные телефоны, что поможет в борьбе с мошенниками, сообщила пресс-служба кабмина. "Правительство оптимизировало перечень лицензий на оказание услуг связи для ограничения телефонного мошенничества. <…> Так, из перечня исключается лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации", — говорится в релизе. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.В пресс-службе отметили, что такая технология давала возможность с помощью интернета выходить на связь с человеком, использующим стационарную телефонную или мобильную сети связи. Этим чаще всего пользовались мошенники, потому что технология позволяет подменять телефонные номера.Теперь же, считают в правительстве, мошенников удастся серьезно ограничить, так как сети передачи данных нельзя будет присоединять к телефонным сетям. На обычных пользователях нововведение никак не отразится, заверили в пресс-службе. Там пояснили, что для голосовых звонков в мессенджерах используются специальные программы, которые обеспечивают общение через интернет без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи.

https://ria.ru/20241227/moshenniki-1991588468.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, общество, россия, правительство рф