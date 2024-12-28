https://ria.ru/20241228/svyaz-1991802125.html
Правительство запретило IP-телефонию для борьбы с мошенниками
Правительство запретило IP-телефонию для борьбы с мошенниками - РИА Новости, 28.12.2024
Правительство запретило IP-телефонию для борьбы с мошенниками
Правительство запретило звонки через интернет на мобильные и стационарные телефоны, что поможет в борьбе с мошенниками, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T10:15:00+03:00
2024-12-28T10:15:00+03:00
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Правительство запретило звонки через интернет на мобильные и стационарные телефоны, что поможет в борьбе с мошенниками, сообщила пресс-служба кабмина. "Правительство оптимизировало перечень лицензий на оказание услуг связи для ограничения телефонного мошенничества. <…> Так, из перечня исключается лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации", — говорится в релизе. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.В пресс-службе отметили, что такая технология давала возможность с помощью интернета выходить на связь с человеком, использующим стационарную телефонную или мобильную сети связи. Этим чаще всего пользовались мошенники, потому что технология позволяет подменять телефонные номера.Теперь же, считают в правительстве, мошенников удастся серьезно ограничить, так как сети передачи данных нельзя будет присоединять к телефонным сетям. На обычных пользователях нововведение никак не отразится, заверили в пресс-службе. Там пояснили, что для голосовых звонков в мессенджерах используются специальные программы, которые обеспечивают общение через интернет без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи.
https://ria.ru/20241227/moshenniki-1991588468.html
https://ria.ru/20240908/kriminal-1971093062.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, общество, россия, правительство рф
Технологии, Общество, Россия, Правительство РФ
Правительство запретило IP-телефонию для борьбы с мошенниками
Правительство России запретило IP-телефонию для борьбы с мошенничеством
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости.
Правительство запретило звонки через интернет на мобильные и стационарные телефоны, что поможет в борьбе с мошенниками, сообщила пресс-служба
кабмина.
"Правительство оптимизировало перечень лицензий на оказание услуг связи для ограничения телефонного мошенничества. <…> Так, из перечня исключается лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации", — говорится в релизе.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин
.
В пресс-службе отметили, что такая технология давала возможность с помощью интернета выходить на связь с человеком, использующим стационарную телефонную или мобильную сети связи. Этим чаще всего пользовались мошенники, потому что технология позволяет подменять телефонные номера.
Теперь же, считают в правительстве, мошенников удастся серьезно ограничить, так как сети передачи данных нельзя будет присоединять к телефонным сетям.
На обычных пользователях нововведение никак не отразится, заверили в пресс-службе. Там пояснили, что для голосовых звонков в мессенджерах используются специальные программы, которые обеспечивают общение через интернет без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи.