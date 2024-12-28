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ВС России расширили зону контроля в Великой Новоселке, заявил Рогов - РИА Новости, 28.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:47 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/svo-1991932119.html
ВС России расширили зону контроля в Великой Новоселке, заявил Рогов
ВС России расширили зону контроля в Великой Новоселке, заявил Рогов - РИА Новости, 28.12.2024
ВС России расширили зону контроля в Великой Новоселке, заявил Рогов
Российские войска расширили зону контроля в районе поселка Великая Новоселка на времевском направлении с нескольких сторон, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T21:47:00+03:00
2024-12-28T21:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
донецкая народная республика
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Российские войска расширили зону контроля в районе поселка Великая Новоселка на времевском направлении с нескольких сторон, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что основной маршрут поставок боеприпасов и резервов ВСУ в поселок Великая Новоселка перерезан, противник вынужден использовать второстепенные проселочные дороги. "Наша армия продолжает обхват Великой Новоселки с нескольких сторон, улучшив за последние сутки свои позиции с северной стороны, а также расширили зону контроля западней в районе трассы к Гуляйполю", - сказал Рогов. По его словам, у ВСУ осталась возможность перебрасывать подкрепление и вооружение в поселок только по полям с севера-запада. Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР. В Великой Новоселке находится крупный командный и логистический пункт противника.
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россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВС России расширили зону контроля в Великой Новоселке, заявил Рогов

Рогов: ВС РФ расширили зону контроля в Великой Новоселке с нескольких сторон

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Российские войска расширили зону контроля в районе поселка Великая Новоселка на времевском направлении с нескольких сторон, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что основной маршрут поставок боеприпасов и резервов ВСУ в поселок Великая Новоселка перерезан, противник вынужден использовать второстепенные проселочные дороги.
"Наша армия продолжает обхват Великой Новоселки с нескольких сторон, улучшив за последние сутки свои позиции с северной стороны, а также расширили зону контроля западней в районе трассы к Гуляйполю", - сказал Рогов.
По его словам, у ВСУ осталась возможность перебрасывать подкрепление и вооружение в поселок только по полям с севера-запада.
Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР. В Великой Новоселке находится крупный командный и логистический пункт противника.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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