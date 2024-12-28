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ВС России расширили зону контроля в Великой Новоселке, заявил Рогов

ВС России расширили зону контроля в Великой Новоселке, заявил Рогов - РИА Новости, 28.12.2024

ВС России расширили зону контроля в Великой Новоселке, заявил Рогов

Российские войска расширили зону контроля в районе поселка Великая Новоселка на времевском направлении с нескольких сторон, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T21:47:00+03:00

2024-12-28T21:47:00+03:00

2024-12-28T21:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

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владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Российские войска расширили зону контроля в районе поселка Великая Новоселка на времевском направлении с нескольких сторон, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что основной маршрут поставок боеприпасов и резервов ВСУ в поселок Великая Новоселка перерезан, противник вынужден использовать второстепенные проселочные дороги. "Наша армия продолжает обхват Великой Новоселки с нескольких сторон, улучшив за последние сутки свои позиции с северной стороны, а также расширили зону контроля западней в районе трассы к Гуляйполю", - сказал Рогов. По его словам, у ВСУ осталась возможность перебрасывать подкрепление и вооружение в поселок только по полям с севера-запада. Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР. В Великой Новоселке находится крупный командный и логистический пункт противника.

https://ria.ru/20241228/vsu-1991922983.html

россия

запорожская область

донецкая народная республика

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россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины