https://ria.ru/20241228/svo-1991932119.html
ВС России расширили зону контроля в Великой Новоселке, заявил Рогов
ВС России расширили зону контроля в Великой Новоселке, заявил Рогов - РИА Новости, 28.12.2024
ВС России расширили зону контроля в Великой Новоселке, заявил Рогов
Российские войска расширили зону контроля в районе поселка Великая Новоселка на времевском направлении с нескольких сторон, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T21:47:00+03:00
2024-12-28T21:47:00+03:00
2024-12-28T21:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
донецкая народная республика
владимир рогов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988787038_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_c165668f1c3ffb08515a417cacbc8287.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Российские войска расширили зону контроля в районе поселка Великая Новоселка на времевском направлении с нескольких сторон, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что основной маршрут поставок боеприпасов и резервов ВСУ в поселок Великая Новоселка перерезан, противник вынужден использовать второстепенные проселочные дороги. "Наша армия продолжает обхват Великой Новоселки с нескольких сторон, улучшив за последние сутки свои позиции с северной стороны, а также расширили зону контроля западней в районе трассы к Гуляйполю", - сказал Рогов. По его словам, у ВСУ осталась возможность перебрасывать подкрепление и вооружение в поселок только по полям с севера-запада. Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР. В Великой Новоселке находится крупный командный и логистический пункт противника.
https://ria.ru/20241228/vsu-1991922983.html
россия
запорожская область
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988787038_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_01d0b268ed7079988e938b2afc765c85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВС России расширили зону контроля в Великой Новоселке, заявил Рогов
Рогов: ВС РФ расширили зону контроля в Великой Новоселке с нескольких сторон