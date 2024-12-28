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ВС России начали выдавливать ВСУ из промзоны в Курахово, заявил Рогов - РИА Новости, 28.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:26 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/svo-1991919348.html
ВС России начали выдавливать ВСУ из промзоны в Курахово, заявил Рогов
ВС России начали выдавливать ВСУ из промзоны в Курахово, заявил Рогов - РИА Новости, 28.12.2024
ВС России начали выдавливать ВСУ из промзоны в Курахово, заявил Рогов
Российские войска начали выдавливать украинских боевиков из промзоны в Курахово в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T19:26:00+03:00
2024-12-28T19:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Российские войска начали выдавливать украинских боевиков из промзоны в Курахово в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ продолжают обхват оккупированного ВСУ Курахово, город уже окружен с нескольких сторон. Российские войска освободили около 90% территории города, враг выбит из восточной, южной и центральной части. Жилая застройка города освобождена, подразделения ВСУ отошли в промзону в западной части города, где находится крупный трубный завод и ТЭС, которые противник использует как укрепрайоны. "В Курахово наша армия улучшила позиции по переднему краю и продвинулась в промзоне, начав выдавливать оттуда противника", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, бои за освобождение города продолжаются. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241228/lnr-1991879493.html
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курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВС России начали выдавливать ВСУ из промзоны в Курахово, заявил Рогов

Рогов: ВС РФ начали выдавливать украинских боевиков из промзоны в Курахово

© Народная милиция ДНР/TelegramРоссийский флаг над элеватором в Курахово
Российский флаг над элеватором в Курахово - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© Народная милиция ДНР/Telegram
Российский флаг над элеватором в Курахово. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Российские войска начали выдавливать украинских боевиков из промзоны в Курахово в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ продолжают обхват оккупированного ВСУ Курахово, город уже окружен с нескольких сторон. Российские войска освободили около 90% территории города, враг выбит из восточной, южной и центральной части. Жилая застройка города освобождена, подразделения ВСУ отошли в промзону в западной части города, где находится крупный трубный завод и ТЭС, которые противник использует как укрепрайоны.
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Марочко рассказал, сколько населенных пунктов осталось освободить в ЛНР
Вчера, 15:38
"В Курахово наша армия улучшила позиции по переднему краю и продвинулась в промзоне, начав выдавливать оттуда противника", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, бои за освобождение города продолжаются.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Курахово: что это за город и в чем его значение для СВО
Вчера, 12:50
 
Специальная военная операция на УкраинеКураховоДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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