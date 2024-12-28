https://ria.ru/20241228/svo-1991919348.html

ВС России начали выдавливать ВСУ из промзоны в Курахово, заявил Рогов

ВС России начали выдавливать ВСУ из промзоны в Курахово, заявил Рогов - РИА Новости, 28.12.2024

ВС России начали выдавливать ВСУ из промзоны в Курахово, заявил Рогов

Российские войска начали выдавливать украинских боевиков из промзоны в Курахово в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T19:26:00+03:00

2024-12-28T19:26:00+03:00

2024-12-28T19:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

курахово

донецкая народная республика

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости. Российские войска начали выдавливать украинских боевиков из промзоны в Курахово в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ продолжают обхват оккупированного ВСУ Курахово, город уже окружен с нескольких сторон. Российские войска освободили около 90% территории города, враг выбит из восточной, южной и центральной части. Жилая застройка города освобождена, подразделения ВСУ отошли в промзону в западной части города, где находится крупный трубный завод и ТЭС, которые противник использует как укрепрайоны. "В Курахово наша армия улучшила позиции по переднему краю и продвинулась в промзоне, начав выдавливать оттуда противника", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, бои за освобождение города продолжаются. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20241228/lnr-1991879493.html

https://ria.ru/20241228/kurakhovo-1980950150.html

курахово

донецкая народная республика

россия

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курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины