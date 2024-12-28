https://ria.ru/20241228/svo-1991913740.html
ВС России за неделю продвинулись в Курахово на километр
ВС России за неделю продвинулись в Курахово на километр - РИА Новости, 28.12.2024
ВС России за неделю продвинулись в Курахово на километр
Вооруженные силы России за неделю на километр продвинулись в Курахово, рассказал РИА Новости замполит 1 стрелкового батальона 110 бригады 51 армии с позывным... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T18:52:00+03:00
2024-12-28T18:52:00+03:00
2024-12-28T18:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
россия
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ДОНЕЦК, 28 дек - РИА Новости. Вооруженные силы России за неделю на километр продвинулись в Курахово, рассказал РИА Новости замполит 1 стрелкового батальона 110 бригады 51 армии с позывным "Ярый". "За декабрь наши подразделения на 4,5 километра продвинулись в городе Курахово, из них около километра за последнюю неделю. Штурмовые подразделения набирают темп... противник с каждым днем оказывается все меньшее сопротивление, хотя атаки дронов, артиллерийские и танковые обстрелы не прекращаются", - сказал собеседник агентства. Также он отметил, что сложность боев заключается в высокоэтажной застройке города. "Ярый" предоставил видео, на котором показано передвижение штурмовиков, а также высокоэтажная часть города Курахово.
https://ria.ru/20241228/kurakhovo-1980950150.html
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Военнослужащий о продвижении российских войск в Курахово
Российские войска за неделю на километр продвинулись в Курахово, рассказал РИА Новости замполит 1-го стрелкового батальона 110-й бригады 51-й армии с позывным "Ярый".
2024-12-28T18:52
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курахово, россия
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Россия
ВС России за неделю продвинулись в Курахово на километр
Замполит "Ярый": ВС России за неделю продвинулись в Курахово на километр