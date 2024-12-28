https://ria.ru/20241228/svo-1991886071.html

В Госдуме призвали остатки ВСУ в Курской области сдаваться в плен

В Госдуме призвали остатки ВСУ в Курской области сдаваться в плен - РИА Новости, 28.12.2024

В Госдуме призвали остатки ВСУ в Курской области сдаваться в плен

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что остатки ВСУ в Курской области ждет бесславная участь,... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T16:18:00+03:00

2024-12-28T16:18:00+03:00

2024-12-28T16:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

курская область

михаил шеремет

вооруженные силы украины

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что остатки ВСУ в Курской области ждет бесславная участь, единственный путь для них сохранить свои жизни заключается в сдаче в плен. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс, со ссылкой на нескольких военных ВСУ, сообщило, что напавшие на Курскую область украинские военные деморализованы из-за понесенных потерь, жесткого российского ответа и надвигающегося поражения. "Курское направление являлось не военным, а больше политическим демаршем киевского режима для выдавливания очередного западного транша. Остатки группировки ВСУ в Курской области ждет бесславная участь, авантюра киевского режима для многих из них уже стала билетом в один конец. Командование ВСУ уготовило своим солдатам роль жертв. Выход для них из создавшегося положения вижу один - сдача в плен российским военнослужащим", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, командование ВСУ относится к личному составу равнодушно, отправляя их на мясные штурмы и ставя им заведомо невыполнимые задачи с неминуемым летальным исходом. "В последствии руководство ВСУ идентифицирует погибших как без вести пропавшие, чтобы не платить денег их осиротевшим семьям. Пора сломать планы нациста Зеленского по целенаправленному уничтожению украинского народа как нации", - подчеркнул депутат. Ранее правительственные источники в США заявили агентству Блумберг, что ВСУ, ранее предпринявшие попытку террористического вторжения в Курскую область, могут утратить контроль над занятыми позициями уже в ближайшие месяцы, что рискует ослабить их влияние на будущих мирных переговорах с Россией. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 40 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241228/vsu-1991800078.html

https://ria.ru/20241227/spetsoperatsiya-1991725060.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, украина, курская область, михаил шеремет, вооруженные силы украины, нато