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Редактор телеканала "Известия" погиб в зоне спецоперации - РИА Новости, 28.12.2024
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13:49 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/svo-1991859015.html
Редактор телеканала "Известия" погиб в зоне спецоперации
Редактор телеканала "Известия" погиб в зоне спецоперации - РИА Новости, 28.12.2024
Редактор телеканала "Известия" погиб в зоне спецоперации
Редактор телеканала "Известия" Максим Елисеев погиб в зоне специальной военной операции на Украине от удара БПЛА, сообщил телеканал. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T13:49:00+03:00
2024-12-28T13:49:00+03:00
украина
донбасс
луганская народная республика
происшествия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Редактор телеканала "Известия" Максим Елисеев погиб в зоне специальной военной операции на Украине от удара БПЛА, сообщил телеканал. "Не стало нашего коллеги, редактора телеканала "Известия" Максима Елисеева. Он погиб в зоне спецоперации после атаки беспилотника. Максим отправился на передовую в Донбасс осенью 2022 года добровольцем, а о телевизионной работе напоминал только присвоенный однополчанами позывной "диктор", - следует из сюжета телеканала. Уточняется, что Елисеев служил связистом, его часть дислоцировалась в Луганской Народной Республике на Харьковском направлении, он восстанавливал связь под ураганным огнем противника. "Максим под обстрелом выносил с поля боя раненых товарищей. На передовой он никогда не терял присутствия духа и веры в победу. Несколько дней назад Максим прислал нам свое последнее видео. Он записал его на привале перед тем, как выдвинуться на боевое задание", - говорится в сюжете.
https://ria.ru/20240920/bentli-1973758467.html
украина
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украина, донбасс, луганская народная республика, происшествия
Украина, Донбасс, Луганская Народная Республика, Происшествия
Редактор телеканала "Известия" погиб в зоне спецоперации

Редактор телеканала "Известия" Елисеев погиб в зоне спецоперации от удара БПЛА

© СоцсетиМаксим Елисеев
Максим Елисеев - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© Соцсети
Максим Елисеев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Редактор телеканала "Известия" Максим Елисеев погиб в зоне специальной военной операции на Украине от удара БПЛА, сообщил телеканал.
"Не стало нашего коллеги, редактора телеканала "Известия" Максима Елисеева. Он погиб в зоне спецоперации после атаки беспилотника. Максим отправился на передовую в Донбасс осенью 2022 года добровольцем, а о телевизионной работе напоминал только присвоенный однополчанами позывной "диктор", - следует из сюжета телеканала.
Уточняется, что Елисеев служил связистом, его часть дислоцировалась в Луганской Народной Республике на Харьковском направлении, он восстанавливал связь под ураганным огнем противника.
"Максим под обстрелом выносил с поля боя раненых товарищей. На передовой он никогда не терял присутствия духа и веры в победу. Несколько дней назад Максим прислал нам свое последнее видео. Он записал его на привале перед тем, как выдвинуться на боевое задание", - говорится в сюжете.
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