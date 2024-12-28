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Редактор телеканала "Известия" погиб в зоне спецоперации

Редактор телеканала "Известия" погиб в зоне спецоперации - РИА Новости, 28.12.2024

Редактор телеканала "Известия" погиб в зоне спецоперации

Редактор телеканала "Известия" Максим Елисеев погиб в зоне специальной военной операции на Украине от удара БПЛА, сообщил телеканал. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T13:49:00+03:00

2024-12-28T13:49:00+03:00

2024-12-28T13:49:00+03:00

украина

донбасс

луганская народная республика

происшествия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Редактор телеканала "Известия" Максим Елисеев погиб в зоне специальной военной операции на Украине от удара БПЛА, сообщил телеканал. "Не стало нашего коллеги, редактора телеканала "Известия" Максима Елисеева. Он погиб в зоне спецоперации после атаки беспилотника. Максим отправился на передовую в Донбасс осенью 2022 года добровольцем, а о телевизионной работе напоминал только присвоенный однополчанами позывной "диктор", - следует из сюжета телеканала. Уточняется, что Елисеев служил связистом, его часть дислоцировалась в Луганской Народной Республике на Харьковском направлении, он восстанавливал связь под ураганным огнем противника. "Максим под обстрелом выносил с поля боя раненых товарищей. На передовой он никогда не терял присутствия духа и веры в победу. Несколько дней назад Максим прислал нам свое последнее видео. Он записал его на привале перед тем, как выдвинуться на боевое задание", - говорится в сюжете.

https://ria.ru/20240920/bentli-1973758467.html

украина

донбасс

луганская народная республика

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украина, донбасс, луганская народная республика, происшествия