https://ria.ru/20241228/svo-1991846603.html

Екатеринбургский экс-иерей, подозреваемый в домогательствах, ушел на СВО

Екатеринбургский экс-иерей, подозреваемый в домогательствах, ушел на СВО - РИА Новости, 28.12.2024

Екатеринбургский экс-иерей, подозреваемый в домогательствах, ушел на СВО

Экс-иерей Даниил Сидоров, подозреваемый в домогательствах, будет рядовым в десантно-штурмовом взводе, он уже отбыл к месту несения службы, сообщил митрополит... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T13:16:00+03:00

2024-12-28T13:16:00+03:00

2024-12-28T13:16:00+03:00

куйбышев

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Экс-иерей Даниил Сидоров, подозреваемый в домогательствах, будет рядовым в десантно-штурмовом взводе, он уже отбыл к месту несения службы, сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). "Иерей Даниил Сидоров, конечно, никогда больше не сможет нести служение священника, но эта трагически испорченная страница его жизни – не последняя. Он сумел убедительно искренне попросить – и получил прощение у оскобленных им людей. Сегодня он приступил к иному служению – Родине и ее защите. Теперь уже рядовой десантно-штурмового взвода не будет отсиживаться в штабе, а на поле боя принесет плоды покаяния через самоотверженность и ратный труд. В соответствии с порядком, определенным президентом, и по велению своей совести он отбыл на место несения военной службы", – написал Кульберг в своем Telegram-канале. "Да, ушел на СВО", – ответили РИА Новости в пресс-службе Екатеринбургской епархии на вопрос, правда ли, что Сидоров будет служить в зоне спецоперации. Ранее местные СМИ писали, распространив соответствующую запись с камер видеонаблюдения, что священнослужитель одного их храмов столицы Урала Даниил Сидоров мастурбировал возле подъезда дома на улице Куйбышева. Мужчина не давал пройти домой 18-летней студентке, а после повалил ее на землю и стал трогать за интимные места. После инцидента в пресс-службе Екатеринбургской епархии РИА Новости сообщили, что иерей Сидоров запрещен в священнослужении и выведен за штат храма. Октябрьский райсуд Екатеринбурга 25 ноября избрал Сидорову запрет определенных действий. В инстанции отмечали, что он обвиняется в покушении на насильственные действия сексуального характера. Как уточнял РИА Новости источник в судебной системе, следствие просило арестовать Сидорова, но решение по мере пресечения обжаловать не стало. Правоохранительные органы до сих пор никак не прокомментировали инцидент.

https://ria.ru/20241017/ekspertiza-1978589115.html

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куйбышев, екатеринбург, происшествия