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На Западе раскрыли, кто будет решать судьбу Украины
На Западе раскрыли, кто будет решать судьбу Украины - РИА Новости, 28.12.2024
На Западе раскрыли, кто будет решать судьбу Украины
Важные вопросы по Украине будут решаться только между Москвой и Вашингтоном, пишет немецкое издание Berliner Zeitung. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T15:05:00+03:00
2024-12-28T15:05:00+03:00
2024-12-28T15:05:00+03:00
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Важные вопросы по Украине будут решаться только между Москвой и Вашингтоном, пишет немецкое издание Berliner Zeitung."Даже если некоторые европейцы сейчас громко говорят о своем, решение о прекращении огня на Украине будет приниматься сверхдержавами — США и Россией. <…> Критические вопросы будут обсуждаться на двусторонней основе", — пишет издание.Как следует из материала, есть позиции, несоблюдение которых для одной или другой стороны неприемлемо. К примеру, Россия не согласится на присутствие западных солдат на Украине, как и на ее членство в НАТО, поэтому, если Запад будет настаивать на этом, переговоры провалятся.На прошлой неделе Рютте провел встречу с Зеленским и лидерами стран Евросоюза в Брюсселе. В совместном заявлении перед началом переговоров он сделал акцент на вероятных будущих мирных переговорах и необходимости создать для Киева "условия для мира", а также предусмотреть экономическую помощь "после достижения мира".В начале декабря в Брюсселе состоялась встреча глав МИД стран — членов военного блока, по итогам которой они не высказались единогласно за прием Украины в альянс. Как ранее отмечал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, приглашение этой страны означало бы конфликт НАТО с Россией.Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что возможное членство Украины в Североатлантическом альянсе — это угроза для безопасности России. Он также указывал, что риски вступления Киева в блок стали одной из причин начала спецоперации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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в мире, украина, россия, брюссель, владимир путин, петер сийярто, нато
В мире, Украина, Россия, Брюссель, Владимир Путин, Петер Сийярто, НАТО
На Западе раскрыли, кто будет решать судьбу Украины
BZ: переговоры по Украине будут вестись между Россией и США