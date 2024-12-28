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На Западе раскрыли, кто будет решать судьбу Украины - РИА Новости, 28.12.2024
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15:05 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/sudba-1991873671.html
На Западе раскрыли, кто будет решать судьбу Украины
На Западе раскрыли, кто будет решать судьбу Украины - РИА Новости, 28.12.2024
На Западе раскрыли, кто будет решать судьбу Украины
Важные вопросы по Украине будут решаться только между Москвой и Вашингтоном, пишет немецкое издание Berliner Zeitung. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T15:05:00+03:00
2024-12-28T15:05:00+03:00
в мире
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брюссель
владимир путин
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нато
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Важные вопросы по Украине будут решаться только между Москвой и Вашингтоном, пишет немецкое издание Berliner Zeitung."Даже если некоторые европейцы сейчас громко говорят о своем, решение о прекращении огня на Украине будет приниматься сверхдержавами — США и Россией. &lt;…&gt; Критические вопросы будут обсуждаться на двусторонней основе", — пишет издание.Как следует из материала, есть позиции, несоблюдение которых для одной или другой стороны неприемлемо. К примеру, Россия не согласится на присутствие западных солдат на Украине, как и на ее членство в НАТО, поэтому, если Запад будет настаивать на этом, переговоры провалятся.На прошлой неделе Рютте провел встречу с Зеленским и лидерами стран Евросоюза в Брюсселе. В совместном заявлении перед началом переговоров он сделал акцент на вероятных будущих мирных переговорах и необходимости создать для Киева "условия для мира", а также предусмотреть экономическую помощь "после достижения мира".В начале декабря в Брюсселе состоялась встреча глав МИД стран — членов военного блока, по итогам которой они не высказались единогласно за прием Украины в альянс. Как ранее отмечал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, приглашение этой страны означало бы конфликт НАТО с Россией.Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что возможное членство Украины в Североатлантическом альянсе — это угроза для безопасности России. Он также указывал, что риски вступления Киева в блок стали одной из причин начала спецоперации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
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в мире, украина, россия, брюссель, владимир путин, петер сийярто, нато
В мире, Украина, Россия, Брюссель, Владимир Путин, Петер Сийярто, НАТО
На Западе раскрыли, кто будет решать судьбу Украины

BZ: переговоры по Украине будут вестись между Россией и США

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Важные вопросы по Украине будут решаться только между Москвой и Вашингтоном, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.
"Даже если некоторые европейцы сейчас громко говорят о своем, решение о прекращении огня на Украине будет приниматься сверхдержавами — США и Россией. <…> Критические вопросы будут обсуждаться на двусторонней основе", — пишет издание.
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
"Упыри молчат". На Западе резко высказались об отношении США к Украине
Вчера, 09:57
Как следует из материала, есть позиции, несоблюдение которых для одной или другой стороны неприемлемо. К примеру, Россия не согласится на присутствие западных солдат на Украине, как и на ее членство в НАТО, поэтому, если Запад будет настаивать на этом, переговоры провалятся.
На прошлой неделе Рютте провел встречу с Зеленским и лидерами стран Евросоюза в Брюсселе. В совместном заявлении перед началом переговоров он сделал акцент на вероятных будущих мирных переговорах и необходимости создать для Киева "условия для мира", а также предусмотреть экономическую помощь "после достижения мира".
В начале декабря в Брюсселе состоялась встреча глав МИД стран — членов военного блока, по итогам которой они не высказались единогласно за прием Украины в альянс. Как ранее отмечал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, приглашение этой страны означало бы конфликт НАТО с Россией.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что возможное членство Украины в Североатлантическом альянсе — это угроза для безопасности России. Он также указывал, что риски вступления Киева в блок стали одной из причин начала спецоперации.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
На Западе назвали главный страх Зеленского
Вчера, 11:10
 
В миреУкраинаРоссияБрюссельВладимир ПутинПетер СийяртоНАТО
 
 
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