https://ria.ru/20241228/sud-1991783114.html

Суд признал законным приговор по делу о планировании теракта в Шереметьево

Суд признал законным приговор по делу о планировании теракта в Шереметьево - РИА Новости, 28.12.2024

Суд признал законным приговор по делу о планировании теракта в Шереметьево

Апелляционный военный суд признал законным приговор Михаилу Дарию и Илье Ковылкову, фигурантам дела о планировании теракта в московском аэропорту "Шереметьево", РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T03:43:00+03:00

2024-12-28T03:43:00+03:00

2024-12-28T03:43:00+03:00

происшествия

россия

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным приговор Михаилу Дарию и Илье Ковылкову, фигурантам дела о планировании теракта в московском аэропорту "Шереметьево", сообщили РИА Новости в инстанции. "Приговор Второго западного окружного военного суда оставлен без изменения", - сказал собеседник агентства. Михаила Дария и Илью Ковылкова приговорили к 22 и 15 годам колонии соответственно. Гособвинение в ходе прений сторон просило 28 лет колонии Дарию и 21 год Ковылкову. По данным следствия, обвиняемые планировали подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции в аэропорту "Шереметьево" с целью дестабилизации обстановки в стране, также они занимались пропагандой терроризма в Telegram-канале. Следствие установило, что Ковылков и Дарий действовали по указаниям украинских спецслужб. Согласно картотеке суда, мужчинам вменяют подготовку к теракту (ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ), попытку незаконного изготовления взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 30, ст. 223.1 УК РФ). Дарию также вменили публичные призывы к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и участие в деятельности террористической организации (ч.2 ст. 205.5 УК РФ). Помимо этого, 2-й Западный окружной военный суд заочно назначил 15 лет колонии украинскому националисту Ивану Пилипчуку, его также признали виновным в подготовке теракта в рамках данного уголовного дела. Пилипчук находится в международном розыске, ранее служил в батальоне "Азов" (признан террористической организацией, запрещен в РФ).

https://ria.ru/20240725/terakt-1961843711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, шереметьево (аэропорт)