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Суд признал законным приговор по делу о планировании теракта в Шереметьево - РИА Новости, 28.12.2024
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03:43 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/sud-1991783114.html
Суд признал законным приговор по делу о планировании теракта в Шереметьево
Суд признал законным приговор по делу о планировании теракта в Шереметьево - РИА Новости, 28.12.2024
Суд признал законным приговор по делу о планировании теракта в Шереметьево
Апелляционный военный суд признал законным приговор Михаилу Дарию и Илье Ковылкову, фигурантам дела о планировании теракта в московском аэропорту "Шереметьево", РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T03:43:00+03:00
2024-12-28T03:43:00+03:00
происшествия
россия
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным приговор Михаилу Дарию и Илье Ковылкову, фигурантам дела о планировании теракта в московском аэропорту "Шереметьево", сообщили РИА Новости в инстанции. "Приговор Второго западного окружного военного суда оставлен без изменения", - сказал собеседник агентства. Михаила Дария и Илью Ковылкова приговорили к 22 и 15 годам колонии соответственно. Гособвинение в ходе прений сторон просило 28 лет колонии Дарию и 21 год Ковылкову. По данным следствия, обвиняемые планировали подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции в аэропорту "Шереметьево" с целью дестабилизации обстановки в стране, также они занимались пропагандой терроризма в Telegram-канале. Следствие установило, что Ковылков и Дарий действовали по указаниям украинских спецслужб. Согласно картотеке суда, мужчинам вменяют подготовку к теракту (ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ), попытку незаконного изготовления взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 30, ст. 223.1 УК РФ). Дарию также вменили публичные призывы к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и участие в деятельности террористической организации (ч.2 ст. 205.5 УК РФ). Помимо этого, 2-й Западный окружной военный суд заочно назначил 15 лет колонии украинскому националисту Ивану Пилипчуку, его также признали виновным в подготовке теракта в рамках данного уголовного дела. Пилипчук находится в международном розыске, ранее служил в батальоне "Азов" (признан террористической организацией, запрещен в РФ).
https://ria.ru/20240725/terakt-1961843711.html
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происшествия, россия, шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Россия, Шереметьево (аэропорт)
Суд признал законным приговор по делу о планировании теракта в Шереметьево

Суд признал законным приговор фигурантам дела о подготовке теракта в Шереметьево

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Апелляционный военный суд признал законным приговор Михаилу Дарию и Илье Ковылкову, фигурантам дела о планировании теракта в московском аэропорту "Шереметьево", сообщили РИА Новости в инстанции.
"Приговор Второго западного окружного военного суда оставлен без изменения", - сказал собеседник агентства.
Международный аэропорт Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
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Михаила Дария и Илью Ковылкова приговорили к 22 и 15 годам колонии соответственно. Гособвинение в ходе прений сторон просило 28 лет колонии Дарию и 21 год Ковылкову.
По данным следствия, обвиняемые планировали подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции в аэропорту "Шереметьево" с целью дестабилизации обстановки в стране, также они занимались пропагандой терроризма в Telegram-канале. Следствие установило, что Ковылков и Дарий действовали по указаниям украинских спецслужб.
Согласно картотеке суда, мужчинам вменяют подготовку к теракту (ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ), попытку незаконного изготовления взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 30, ст. 223.1 УК РФ). Дарию также вменили публичные призывы к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и участие в деятельности террористической организации (ч.2 ст. 205.5 УК РФ).
Помимо этого, 2-й Западный окружной военный суд заочно назначил 15 лет колонии украинскому националисту Ивану Пилипчуку, его также признали виновным в подготовке теракта в рамках данного уголовного дела.
Пилипчук находится в международном розыске, ранее служил в батальоне "Азов" (признан террористической организацией, запрещен в РФ).
Люди в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
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