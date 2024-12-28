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На Западе назвали главный страх Зеленского - РИА Новости, 28.12.2024
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11:10 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/strakh-1991808456.html
На Западе назвали главный страх Зеленского
На Западе назвали главный страх Зеленского - РИА Новости, 28.12.2024
На Западе назвали главный страх Зеленского
Киев не желает идти на переговоры, потому что власти боятся лишиться источника обогащения, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T11:10:00+03:00
2024-12-28T11:10:00+03:00
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Киев не желает идти на переговоры, потому что власти боятся лишиться источника обогащения, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Становится ясно, что Украина продолжает выдвигать невыполнимые требования, которые явно направлены на то, чтобы разрушить весь процесс переговоров. Я твердо уверен, что эти люди предпочтут потерпеть полное поражение, чем пойти на компромисс, потому что с их точки зрения таким образом они сохранят приток денег", — считает он.По мнению аналитика, Владимир Зеленский и его окружение в случае продолжения конфликта смогут сохранить свою карьеру и жить так, как им хочется, "поэтому они будут сопротивляться каждому шагу на пути к переговорам".Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций.
https://ria.ru/20241228/bouz-1991801219.html
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В мире, Киев, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО
На Западе назвали главный страх Зеленского

Аналитик Меркурис: Киев не идет на переговоры из страха лишиться источника денег

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Киев не желает идти на переговоры, потому что власти боятся лишиться источника обогащения, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
"Становится ясно, что Украина продолжает выдвигать невыполнимые требования, которые явно направлены на то, чтобы разрушить весь процесс переговоров. Я твердо уверен, что эти люди предпочтут потерпеть полное поражение, чем пойти на компромисс, потому что с их точки зрения таким образом они сохранят приток денег", — считает он.
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По мнению аналитика, Владимир Зеленский и его окружение в случае продолжения конфликта смогут сохранить свою карьеру и жить так, как им хочется, "поэтому они будут сопротивляться каждому шагу на пути к переговорам".
Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций.
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