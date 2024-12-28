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Средняя ставка по вкладам десяти банков обновила исторический рекорд
Средняя ставка по вкладам десяти банков обновила исторический рекорд - РИА Новости, 28.12.2024
Средняя ставка по вкладам десяти банков обновила исторический рекорд
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков по итогам второй декады декабря выросла на 0,2 процентного пункта и достигла 22,28 процента... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T14:46:00+03:00
2024-12-28T14:46:00+03:00
2024-12-28T16:43:00+03:00
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков по итогам второй декады декабря выросла на 0,2 процентного пункта и достигла 22,28 процента годовых, обновив исторический рекорд, следует из материалов ЦБ.Речь идет о финорганизациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц в рублях.Предыдущий максимум был установлен декадой ранее — 22,08 процента. При этом рекордно низкий показатель в последний раз фиксировали в первой декаде октября 2020 года — 4,33 процента.В список банков, по которым проводят наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Росбанк, "Московский кредитный банк", Т-Банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, газпромбанк
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Сбербанк России, Газпромбанк
Средняя ставка по вкладам десяти банков обновила исторический рекорд
Средняя ставка по вкладам топ-10 российских банков достигла 22,28%