https://ria.ru/20241228/stavka-1991869185.html

Средняя ставка по вкладам десяти банков обновила исторический рекорд

Средняя ставка по вкладам десяти банков обновила исторический рекорд - РИА Новости, 28.12.2024

Средняя ставка по вкладам десяти банков обновила исторический рекорд

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков по итогам второй декады декабря выросла на 0,2 процентного пункта и достигла 22,28 процента... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T14:46:00+03:00

2024-12-28T14:46:00+03:00

2024-12-28T16:43:00+03:00

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков по итогам второй декады декабря выросла на 0,2 процентного пункта и достигла 22,28 процента годовых, обновив исторический рекорд, следует из материалов ЦБ.Речь идет о финорганизациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц в рублях.Предыдущий максимум был установлен декадой ранее — 22,08 процента. При этом рекордно низкий показатель в последний раз фиксировали в первой декаде октября 2020 года — 4,33 процента.В список банков, по которым проводят наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Росбанк, "Московский кредитный банк", Т-Банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.

https://ria.ru/20241223/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, газпромбанк