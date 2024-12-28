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Вулин назвал причину попыток США надавить санкциями на Сербию - РИА Новости, 28.12.2024
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23:36 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/ssha-1991937673.html
Вулин назвал причину попыток США надавить санкциями на Сербию
Вулин назвал причину попыток США надавить санкциями на Сербию - РИА Новости, 28.12.2024
Вулин назвал причину попыток США надавить санкциями на Сербию
Администрация президента США Джо Байдена пытается перед уходом надавить на Белград санкциями против российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии"... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T23:36:00+03:00
2024-12-28T23:36:00+03:00
сша
россия
сербия
александр вучич
александр вулин
джо байден
газпром
нефтяная индустрия сербии
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БЕЛГРАД, 28 дек - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена пытается перед уходом надавить на Белград санкциями против российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS, 56,15% "Газпром нефть" и "Газпром"), чтобы вынудить ввести ограничительные меры против России, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин. Президент Сербии Александр Вучич 24 декабря сообщил, что обсудил с послом России Александром Боцан-Харченко ожидаемые санкции против NIS. За день до этого он в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым рассмотрел ожидаемые санкции США против NIS, региональные вопросы, мировую политику и двустороннее сотрудничество. "Именно сейчас, спустя почти три года с начала конфликта на Украине, догадались вводить санкции против NIS. Не связано ли это случайно с тем, что уходит одна администрация в США, а приходит другая? Не связано ли это с тем, что нужно сломить сербское руководство до смены американской администрации? Не потому, что как некоторые объясняют, что основной владелец - российская компания - и это влияет на конфликт на Украине. Чего же тогда ждали три года?" - приводятся слова Вулина в сообщении его пресс-службы. По его словам, американцы должны были давно знать, в чьей собственности находится нефтяная компания. "Это делается потому, что сейчас выбран момент для слома сербского руководства и максимального давления на президента Вучича, чтобы попытаться его вынудить ввести санкции против РФ или хотя бы сделать шаг с NIS, который для русских партнеров будет выглядеть как нечто, направленное против них", - указал Вулин. Он добавил, что слова посла США Кристофера Хилла о том, что такие ограничительные меры не направлены против Сербии, - "лицемерны". Вучич в ночь на 23 декабря заявлял о скором начале переговоров с США и Россией по ожидаемым санкциям против "Нефтяной индустрии Сербии". Сербский президент в середине декабря указывал, что официальный Белград не введёт санкции против РФ из-за ожидаемых ограничительных мер США против "Нефтяной индустрии Сербии". В то же время Вучич допустил возможность переговоров о снижении доли "Газпрома" и "Газпром нефти" (56,15%) в NIS из-за ожидаемых им санкций США. По его словам, ограничительные меры могут быть введены уже с 1 января 2025 года.
https://ria.ru/20241228/rossiya-1991883490.html
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сша, россия, сербия, александр вучич, александр вулин, джо байден, газпром, нефтяная индустрия сербии, в мире
США, Россия, Сербия, Александр Вучич, Александр Вулин, Джо Байден, Газпром, Нефтяная индустрия Сербии, В мире
Вулин назвал причину попыток США надавить санкциями на Сербию

Вулин: США санкциями пытаются вынудить Белград ввести санкции против России

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Вулин
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Александр Вулин. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 28 дек - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена пытается перед уходом надавить на Белград санкциями против российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS, 56,15% "Газпром нефть" и "Газпром"), чтобы вынудить ввести ограничительные меры против России, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.
Президент Сербии Александр Вучич 24 декабря сообщил, что обсудил с послом России Александром Боцан-Харченко ожидаемые санкции против NIS. За день до этого он в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым рассмотрел ожидаемые санкции США против NIS, региональные вопросы, мировую политику и двустороннее сотрудничество.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Россия ответила на новый пакет санкций ЕС
Вчера, 16:02
"Именно сейчас, спустя почти три года с начала конфликта на Украине, догадались вводить санкции против NIS. Не связано ли это случайно с тем, что уходит одна администрация в США, а приходит другая? Не связано ли это с тем, что нужно сломить сербское руководство до смены американской администрации? Не потому, что как некоторые объясняют, что основной владелец - российская компания - и это влияет на конфликт на Украине. Чего же тогда ждали три года?" - приводятся слова Вулина в сообщении его пресс-службы.
По его словам, американцы должны были давно знать, в чьей собственности находится нефтяная компания.
"Это делается потому, что сейчас выбран момент для слома сербского руководства и максимального давления на президента Вучича, чтобы попытаться его вынудить ввести санкции против РФ или хотя бы сделать шаг с NIS, который для русских партнеров будет выглядеть как нечто, направленное против них", - указал Вулин.
Он добавил, что слова посла США Кристофера Хилла о том, что такие ограничительные меры не направлены против Сербии, - "лицемерны".
Вучич в ночь на 23 декабря заявлял о скором начале переговоров с США и Россией по ожидаемым санкциям против "Нефтяной индустрии Сербии".
Сербский президент в середине декабря указывал, что официальный Белград не введёт санкции против РФ из-за ожидаемых ограничительных мер США против "Нефтяной индустрии Сербии". В то же время Вучич допустил возможность переговоров о снижении доли "Газпрома" и "Газпром нефти" (56,15%) в NIS из-за ожидаемых им санкций США. По его словам, ограничительные меры могут быть введены уже с 1 января 2025 года.
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Яковенко заявил, что санкции против России стали для Запада катастрофой
27 декабря, 06:51
 
СШАРоссияСербияАлександр ВучичАлександр ВулинДжо БайденГазпромНефтяная индустрия СербииВ мире
 
 
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