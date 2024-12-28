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Вулин назвал причину попыток США надавить санкциями на Сербию

Вулин назвал причину попыток США надавить санкциями на Сербию - РИА Новости, 28.12.2024

Вулин назвал причину попыток США надавить санкциями на Сербию

Администрация президента США Джо Байдена пытается перед уходом надавить на Белград санкциями против российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии"... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T23:36:00+03:00

2024-12-28T23:36:00+03:00

2024-12-28T23:36:00+03:00

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сербия

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александр вулин

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газпром

нефтяная индустрия сербии

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БЕЛГРАД, 28 дек - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена пытается перед уходом надавить на Белград санкциями против российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS, 56,15% "Газпром нефть" и "Газпром"), чтобы вынудить ввести ограничительные меры против России, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин. Президент Сербии Александр Вучич 24 декабря сообщил, что обсудил с послом России Александром Боцан-Харченко ожидаемые санкции против NIS. За день до этого он в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым рассмотрел ожидаемые санкции США против NIS, региональные вопросы, мировую политику и двустороннее сотрудничество. "Именно сейчас, спустя почти три года с начала конфликта на Украине, догадались вводить санкции против NIS. Не связано ли это случайно с тем, что уходит одна администрация в США, а приходит другая? Не связано ли это с тем, что нужно сломить сербское руководство до смены американской администрации? Не потому, что как некоторые объясняют, что основной владелец - российская компания - и это влияет на конфликт на Украине. Чего же тогда ждали три года?" - приводятся слова Вулина в сообщении его пресс-службы. По его словам, американцы должны были давно знать, в чьей собственности находится нефтяная компания. "Это делается потому, что сейчас выбран момент для слома сербского руководства и максимального давления на президента Вучича, чтобы попытаться его вынудить ввести санкции против РФ или хотя бы сделать шаг с NIS, который для русских партнеров будет выглядеть как нечто, направленное против них", - указал Вулин. Он добавил, что слова посла США Кристофера Хилла о том, что такие ограничительные меры не направлены против Сербии, - "лицемерны". Вучич в ночь на 23 декабря заявлял о скором начале переговоров с США и Россией по ожидаемым санкциям против "Нефтяной индустрии Сербии". Сербский президент в середине декабря указывал, что официальный Белград не введёт санкции против РФ из-за ожидаемых ограничительных мер США против "Нефтяной индустрии Сербии". В то же время Вучич допустил возможность переговоров о снижении доли "Газпрома" и "Газпром нефти" (56,15%) в NIS из-за ожидаемых им санкций США. По его словам, ограничительные меры могут быть введены уже с 1 января 2025 года.

https://ria.ru/20241228/rossiya-1991883490.html

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