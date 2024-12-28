В США хотят гонки вооружений с Россией, заявил глава РФПИ
Глава РФПИ Дмитриев заявил, что силы в США хотят гонки вооружений с Россией
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГлава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Мощные силы в США хотят гонки вооружений с Россией, но в команде избранного американского президента Дональда Трампа есть прагматичные люди, настроенные на решение проблем, уверен глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Очень мощные силы в Соединенных Штатах, которые хотят гонки вооружений, которые хотят подавлять Россию", – заявил Дмитриев в интервью телеканалу Россия-24.
Однако, по его словам, команда Трампа настроена более прагматично.
"Там есть очень прагматичные, нацеленные на решение люди, и безусловно, это открывает шанс для того, чтобы позиция России была лучше услышана. Но, безусловно, время покажет, насколько этот шанс получится или не получится реализовать", – сказал он.
Среди таких людей Дмитриев назвал американского предпринимателя Илона Маска.
"Про Илона Маска все отмечают, что он потратил 360 миллионов на кампанию Трампа, но как бы забывают о том, что он поставил на кон все свое состояние. Это около 350 миллиардов долларов, потому что, если бы не Трамп выиграл, возможно, Демократическая партия фактически уничтожила бы Илона Маска", – сказал глава РФПИ.
Команда Трампа добилась успеха вопреки направленной против нее кампании дезинформации в американских СМИ, отметил он.
"Надо оценить тот успех, которого команда Трампа добилась, именно противодействуя той кампании по дезинформации, которая была направлена против фактически команды Трампа большим количеством американских СМИ. И фактически он прошел через покушение, через попытки его посадить в тюрьму", – заявил Дмитриев.
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