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В американской тюрьме после избиения охранниками умер заключенный - РИА Новости, 28.12.2024
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05:15 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/ssha-1991785230.html
В американской тюрьме после избиения охранниками умер заключенный
В американской тюрьме после избиения охранниками умер заключенный - РИА Новости, 28.12.2024
В американской тюрьме после избиения охранниками умер заключенный
Сотрудники исправительного учреждения в Нью-Йорке избивали и применяли насилие к скованному наручниками заключенному, в результате чего мужчина скончался от... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T05:15:00+03:00
2024-12-28T05:15:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Сотрудники исправительного учреждения в Нью-Йорке избивали и применяли насилие к скованному наручниками заключенному, в результате чего мужчина скончался от полученных травм, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Недавно опубликованное видео смертельного избиения в тюрьме Нью-Йорка демонстрирует, как сотрудники исправительного учреждения неоднократно избивают мужчину в наручниках, бьют его ботинком в грудь, а затем поднимают его за шею и бросают", - пишет агентство. Инцидент произошел 9 декабря в тюрьме Марси округа Онейда в штате Нью-Йорк, однако видеозапись была опубликована прокуратурой только 27 декабря. Представленные кадры показывают, как 13 охранников и медбрат избивают 43-летнего Роберта Брукса. Ему наносили удары в лицо и область живота, сковав наручниками на столе для медосмотров. На следующее утро медики констатировали его смерть. Как уточняет агентство со ссылкой на предварительные данные медосвидетельствования, причиной смерти мужчины стало удушение, наступившее в результате сдавленной шеи из-за действий другого лица. Прокуратура штата проводит расследование инцидента. Погибший отбывал тюремный срок с 2017 года за совершенное нападение, однако в тюрьму Марси он прибыл всего за несколько часов до случившегося жестокого нападения тюремных охранников, поскольку ранее находился в другой тюрьме. В пятницу газета Washington Post сообщила, что полицейские в США систематически нарушают права человека. Издание привело выводы расследований минюста, проведенных после спорных убийств, совершенных сотрудниками правопорядка, указывая, что в США офицеры домогались женщин, плохо обращались с бездомными, использовали бедных, угрожали и нападали на малолетних, насмехались и арестовывали душевнобольных и наказывали протестующих, особенно выступавших против полицейского насилия.
https://ria.ru/20241028/diddy-1980535584.html
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нью-йорк (город), сша, в мире
Нью-Йорк (город), США, В мире
В американской тюрьме после избиения охранниками умер заключенный

В тюрьме в Нью-Йорке после избиения охранниками умер заключенный

© AP Photo / Matt Rourke, FileОхранник на службе в исправительном учреждении в США
Охранник на службе в исправительном учреждении в США - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© AP Photo / Matt Rourke, File
Охранник на службе в исправительном учреждении в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Сотрудники исправительного учреждения в Нью-Йорке избивали и применяли насилие к скованному наручниками заключенному, в результате чего мужчина скончался от полученных травм, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Недавно опубликованное видео смертельного избиения в тюрьме Нью-Йорка демонстрирует, как сотрудники исправительного учреждения неоднократно избивают мужчину в наручниках, бьют его ботинком в грудь, а затем поднимают его за шею и бросают", - пишет агентство.
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Инцидент произошел 9 декабря в тюрьме Марси округа Онейда в штате Нью-Йорк, однако видеозапись была опубликована прокуратурой только 27 декабря.
Представленные кадры показывают, как 13 охранников и медбрат избивают 43-летнего Роберта Брукса. Ему наносили удары в лицо и область живота, сковав наручниками на столе для медосмотров. На следующее утро медики констатировали его смерть.
Как уточняет агентство со ссылкой на предварительные данные медосвидетельствования, причиной смерти мужчины стало удушение, наступившее в результате сдавленной шеи из-за действий другого лица.
Прокуратура штата проводит расследование инцидента. Погибший отбывал тюремный срок с 2017 года за совершенное нападение, однако в тюрьму Марси он прибыл всего за несколько часов до случившегося жестокого нападения тюремных охранников, поскольку ранее находился в другой тюрьме.
В пятницу газета Washington Post сообщила, что полицейские в США систематически нарушают права человека. Издание привело выводы расследований минюста, проведенных после спорных убийств, совершенных сотрудниками правопорядка, указывая, что в США офицеры домогались женщин, плохо обращались с бездомными, использовали бедных, угрожали и нападали на малолетних, насмехались и арестовывали душевнобольных и наказывали протестующих, особенно выступавших против полицейского насилия.
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