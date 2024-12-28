https://ria.ru/20241228/ssha-1991785230.html

В американской тюрьме после избиения охранниками умер заключенный

В американской тюрьме после избиения охранниками умер заключенный - РИА Новости, 28.12.2024

В американской тюрьме после избиения охранниками умер заключенный

Сотрудники исправительного учреждения в Нью-Йорке избивали и применяли насилие к скованному наручниками заключенному, в результате чего мужчина скончался от... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T05:15:00+03:00

2024-12-28T05:15:00+03:00

2024-12-28T05:15:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 28 дек - РИА Новости. Сотрудники исправительного учреждения в Нью-Йорке избивали и применяли насилие к скованному наручниками заключенному, в результате чего мужчина скончался от полученных травм, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Недавно опубликованное видео смертельного избиения в тюрьме Нью-Йорка демонстрирует, как сотрудники исправительного учреждения неоднократно избивают мужчину в наручниках, бьют его ботинком в грудь, а затем поднимают его за шею и бросают", - пишет агентство. Инцидент произошел 9 декабря в тюрьме Марси округа Онейда в штате Нью-Йорк, однако видеозапись была опубликована прокуратурой только 27 декабря. Представленные кадры показывают, как 13 охранников и медбрат избивают 43-летнего Роберта Брукса. Ему наносили удары в лицо и область живота, сковав наручниками на столе для медосмотров. На следующее утро медики констатировали его смерть. Как уточняет агентство со ссылкой на предварительные данные медосвидетельствования, причиной смерти мужчины стало удушение, наступившее в результате сдавленной шеи из-за действий другого лица. Прокуратура штата проводит расследование инцидента. Погибший отбывал тюремный срок с 2017 года за совершенное нападение, однако в тюрьму Марси он прибыл всего за несколько часов до случившегося жестокого нападения тюремных охранников, поскольку ранее находился в другой тюрьме. В пятницу газета Washington Post сообщила, что полицейские в США систематически нарушают права человека. Издание привело выводы расследований минюста, проведенных после спорных убийств, совершенных сотрудниками правопорядка, указывая, что в США офицеры домогались женщин, плохо обращались с бездомными, использовали бедных, угрожали и нападали на малолетних, насмехались и арестовывали душевнобольных и наказывали протестующих, особенно выступавших против полицейского насилия.

https://ria.ru/20241028/diddy-1980535584.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

нью-йорк (город), сша, в мире