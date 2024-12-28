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США потребуются экстренные меры из-за роста госдолга, предупредила Йеллен

США потребуются экстренные меры из-за роста госдолга, предупредила Йеллен - РИА Новости, 28.12.2024

США потребуются экстренные меры из-за роста госдолга, предупредила Йеллен

США достигнут потолка госдолга уже с 14 по 23 января, что потребует экстренных мер минфина для избежания дефолта, говорится в письме американского министра... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T00:51:00+03:00

2024-12-28T00:51:00+03:00

2024-12-28T01:22:00+03:00

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в мире

джанет йеллен

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ВАШИНГТОН, 28 дек — РИА Новости. США достигнут потолка госдолга уже с 14 по 23 января, что потребует экстренных мер минфина для избежания дефолта, говорится в письме американского министра финансов Джанет Йеллен руководству конгресса.Она пояснила, что со 2 января 2025 года Штаты вернутся к фиксированному уровню потолка государственного долга.“Сейчас минфин ожидает достижения нового потолка с 14 по 23 января. В это время министерству потребуется принять экстренные меры”, — указано в тексте.Кроме того, глава ведомства призвала законодателей к действию, чтобы защитить кредитоспособность страны.По оценке Международного валютного фонда, уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121 процента американского ВВП, а в 2029 году дойдет до отметки в 131,7 процента. За время президентства Джо Байдена этот показатель вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем 36 триллионов.

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, в мире, джанет йеллен