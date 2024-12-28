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США потребуются экстренные меры из-за роста госдолга, предупредила Йеллен - РИА Новости, 28.12.2024
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00:51 28.12.2024 (обновлено: 01:22 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/ssha-1991776496.html
США потребуются экстренные меры из-за роста госдолга, предупредила Йеллен
США потребуются экстренные меры из-за роста госдолга, предупредила Йеллен - РИА Новости, 28.12.2024
США потребуются экстренные меры из-за роста госдолга, предупредила Йеллен
США достигнут потолка госдолга уже с 14 по 23 января, что потребует экстренных мер минфина для избежания дефолта, говорится в письме американского министра... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T00:51:00+03:00
2024-12-28T01:22:00+03:00
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в мире
джанет йеллен
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ВАШИНГТОН, 28 дек — РИА Новости. США достигнут потолка госдолга уже с 14 по 23 января, что потребует экстренных мер минфина для избежания дефолта, говорится в письме американского министра финансов Джанет Йеллен руководству конгресса.Она пояснила, что со 2 января 2025 года Штаты вернутся к фиксированному уровню потолка государственного долга.“Сейчас минфин ожидает достижения нового потолка с 14 по 23 января. В это время министерству потребуется принять экстренные меры”, — указано в тексте.Кроме того, глава ведомства призвала законодателей к действию, чтобы защитить кредитоспособность страны.По оценке Международного валютного фонда, уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121 процента американского ВВП, а в 2029 году дойдет до отметки в 131,7 процента. За время президентства Джо Байдена этот показатель вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем 36 триллионов.
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сша, в мире, джанет йеллен
США, В мире, Джанет Йеллен
США потребуются экстренные меры из-за роста госдолга, предупредила Йеллен

Йеллен: США достигнут потолка госдолга в период с 14 до 23 января

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 дек — РИА Новости. США достигнут потолка госдолга уже с 14 по 23 января, что потребует экстренных мер минфина для избежания дефолта, говорится в письме американского министра финансов Джанет Йеллен руководству конгресса.
Она пояснила, что со 2 января 2025 года Штаты вернутся к фиксированному уровню потолка государственного долга.
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“Сейчас минфин ожидает достижения нового потолка с 14 по 23 января. В это время министерству потребуется принять экстренные меры”, — указано в тексте.

Действие потолка временно отменили в июне 2023 года с принятием закона о фискальной ответственности.

Кроме того, глава ведомства призвала законодателей к действию, чтобы защитить кредитоспособность страны.
По оценке Международного валютного фонда, уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121 процента американского ВВП, а в 2029 году дойдет до отметки в 131,7 процента. За время президентства Джо Байдена этот показатель вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем 36 триллионов.
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