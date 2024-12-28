https://ria.ru/20241228/sovbez-1991856015.html
Путин предложил обсудить на Совбезе работу с ближайшими союзниками
Путин предложил обсудить на Совбезе работу с ближайшими союзниками - РИА Новости, 28.12.2024
Путин предложил обсудить на Совбезе работу с ближайшими союзниками
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ предложил обсудить работу с ближайшими партнерами и союзниками России, РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T13:33:00+03:00
2024-12-28T13:33:00+03:00
2024-12-28T13:42:00+03:00
безопасность
владимир путин
россия
каспийское море
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ предложил обсудить работу с ближайшими партнерами и союзниками России, в том числе взаимодействие в Каспийском регионе."Обсудим с вами сегодня несколько вопросов работы с нашими ближайшими друзьями, коллегами, партнерами, союзниками. И начнем с вопроса взаимодействия в Каспийском регионе", - сказал Путин в начале совещания в субботу.
https://ria.ru/20241113/patrushev-1983527230.html
россия
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир путин, россия, каспийское море
Безопасность, Владимир Путин, Россия, Каспийское море
Путин предложил обсудить на Совбезе работу с ближайшими союзниками
Путин предложил членам Совбеза РФ обсудить взаимодействие в Каспийском регионе