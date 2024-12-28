https://ria.ru/20241228/sovbez-1991856015.html

Путин предложил обсудить на Совбезе работу с ближайшими союзниками

Путин предложил обсудить на Совбезе работу с ближайшими союзниками - РИА Новости, 28.12.2024

Путин предложил обсудить на Совбезе работу с ближайшими союзниками

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ предложил обсудить работу с ближайшими партнерами и союзниками России, РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T13:33:00+03:00

2024-12-28T13:33:00+03:00

2024-12-28T13:42:00+03:00

безопасность

владимир путин

россия

каспийское море

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_0:0:3415:1922_1920x0_80_0_0_1b860a5c3c501e43ab2979d07070430f.jpg

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ предложил обсудить работу с ближайшими партнерами и союзниками России, в том числе взаимодействие в Каспийском регионе."Обсудим с вами сегодня несколько вопросов работы с нашими ближайшими друзьями, коллегами, партнерами, союзниками. И начнем с вопроса взаимодействия в Каспийском регионе", - сказал Путин в начале совещания в субботу.

https://ria.ru/20241113/patrushev-1983527230.html

россия

каспийское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, владимир путин, россия, каспийское море