https://ria.ru/20241228/siriya-1991807180.html

США боятся повторения афганского сценария в Сирии, пишет NYT

США боятся повторения афганского сценария в Сирии, пишет NYT - РИА Новости, 28.12.2024

США боятся повторения афганского сценария в Сирии, пишет NYT

США опасаются, что в Сирии повторится афганский сценарий, если взявшая власть группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" начнет вводить связанные с исламом ограничения,... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T11:00:00+03:00

2024-12-28T11:00:00+03:00

2024-12-28T12:59:00+03:00

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. США опасаются, что в Сирии повторится афганский сценарий, если взявшая власть группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" начнет вводить связанные с исламом ограничения, пишет газета New York Times. "Американские чиновники опасаются аш-Шараа. Они боятся, что он <…> может ввести строгие исламские законы, так же как и лидеры "Талибана"* в 2021 году в Афганистане", — говорится в статье. Как отмечает издание, чиновников в администрации действующего президента США Джо Байдена в определенной степени обнадеживает то, как ХТШ управляла подконтрольной ей территорией до того, как захватила власть в Сирии. Однако, пишет New York Times, американские власти уберут ХТШ из списка террористических организаций, только если она реализует свои обещания. В конце ноября вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции правительственной армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента и покинул страну, Россия предоставила ему убежище. Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20241211/siriya-1988483215.html

https://ria.ru/20241228/siriya-1991800603.html

сирия

сша

дамаск (город)

афганистан

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в мире, сирия, сша, дамаск (город), башар асад, джо байден, талибан, афганистан