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США боятся повторения афганского сценария в Сирии, пишет NYT - РИА Новости, 28.12.2024
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11:00 28.12.2024 (обновлено: 12:59 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/siriya-1991807180.html
США боятся повторения афганского сценария в Сирии, пишет NYT
США боятся повторения афганского сценария в Сирии, пишет NYT - РИА Новости, 28.12.2024
США боятся повторения афганского сценария в Сирии, пишет NYT
США опасаются, что в Сирии повторится афганский сценарий, если взявшая власть группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" начнет вводить связанные с исламом ограничения,... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T11:00:00+03:00
2024-12-28T12:59:00+03:00
в мире
сирия
сша
дамаск (город)
башар асад
джо байден
талибан
афганистан
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. США опасаются, что в Сирии повторится афганский сценарий, если взявшая власть группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" начнет вводить связанные с исламом ограничения, пишет газета New York Times. "Американские чиновники опасаются аш-Шараа. Они боятся, что он &lt;…&gt; может ввести строгие исламские законы, так же как и лидеры "Талибана"* в 2021 году в Афганистане", — говорится в статье. Как отмечает издание, чиновников в администрации действующего президента США Джо Байдена в определенной степени обнадеживает то, как ХТШ управляла подконтрольной ей территорией до того, как захватила власть в Сирии. Однако, пишет New York Times, американские власти уберут ХТШ из списка террористических организаций, только если она реализует свои обещания. В конце ноября вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции правительственной армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента и покинул страну, Россия предоставила ему убежище. Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20241211/siriya-1988483215.html
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сирия
сша
дамаск (город)
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в мире, сирия, сша, дамаск (город), башар асад, джо байден, талибан, афганистан
В мире, Сирия, США, Дамаск (город), Башар Асад, Джо Байден, Талибан, Афганистан
США боятся повторения афганского сценария в Сирии, пишет NYT

NYT: США боятся афганского сценария в Сирии с вводом строгих исламских законов

© AP Photo / Omar SanadikiЧлены отрядов вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия
Члены отрядов вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© AP Photo / Omar Sanadiki
Члены отрядов вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. США опасаются, что в Сирии повторится афганский сценарий, если взявшая власть группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" начнет вводить связанные с исламом ограничения, пишет газета New York Times.
"Американские чиновники опасаются аш-Шараа. Они боятся, что он <…> может ввести строгие исламские законы, так же как и лидеры "Талибана"* в 2021 году в Афганистане", — говорится в статье.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Сирия все. Остальным приготовиться
11 декабря, 08:00
Как отмечает издание, чиновников в администрации действующего президента США Джо Байдена в определенной степени обнадеживает то, как ХТШ управляла подконтрольной ей территорией до того, как захватила власть в Сирии.
Однако, пишет New York Times, американские власти уберут ХТШ из списка террористических организаций, только если она реализует свои обещания.
В конце ноября вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции правительственной армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента и покинул страну, Россия предоставила ему убежище. Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Дым над Дамаском, Сирия - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
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Вчера, 09:51
 
В миреСирияСШАДамаск (город)Башар АсадДжо БайденТалибанАфганистан
 
 
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