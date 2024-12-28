https://ria.ru/20241228/siriya-1991799615.html

СВР: Запад провокациями хочет вынудить Россию эвакуировать военных из Сирии

СВР: Запад провокациями хочет вынудить Россию эвакуировать военных из Сирии - РИА Новости, 28.12.2024

СВР: Запад провокациями хочет вынудить Россию эвакуировать военных из Сирии

США и Британия своими провокациями против России в Сирии рассчитывают побудить Москву к эвакуации российских военных оттуда, заявило пресс-бюро Службы внешней... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T09:41:00+03:00

2024-12-28T09:41:00+03:00

2024-12-28T09:53:00+03:00

в мире

россия

сирия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. США и Британия своими провокациями против России в Сирии рассчитывают побудить Москву к эвакуации российских военных оттуда, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. Вашингтон и Лондон готовят теракты с помощью ударных беспилотников против военных баз России в Сирии, эти задания даны боевикам террористической группировки ИГИЛ*, сообщила СВР. "В Лондоне и Вашингтоне рассчитывают, что подобные провокации побудят Россию к эвакуации своих военных из Сирии. Одновременно новые сирийские власти будут обвинены в неспособности контролировать радикалов", - говорится в сообщении.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сирия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)