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СВР: Запад провокациями хочет вынудить Россию эвакуировать военных из Сирии - РИА Новости, 28.12.2024
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09:41 28.12.2024 (обновлено: 09:53 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/siriya-1991799615.html
СВР: Запад провокациями хочет вынудить Россию эвакуировать военных из Сирии
СВР: Запад провокациями хочет вынудить Россию эвакуировать военных из Сирии - РИА Новости, 28.12.2024
СВР: Запад провокациями хочет вынудить Россию эвакуировать военных из Сирии
США и Британия своими провокациями против России в Сирии рассчитывают побудить Москву к эвакуации российских военных оттуда, заявило пресс-бюро Службы внешней... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T09:41:00+03:00
2024-12-28T09:53:00+03:00
в мире
россия
сирия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. США и Британия своими провокациями против России в Сирии рассчитывают побудить Москву к эвакуации российских военных оттуда, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. Вашингтон и Лондон готовят теракты с помощью ударных беспилотников против военных баз России в Сирии, эти задания даны боевикам террористической группировки ИГИЛ*, сообщила СВР. "В Лондоне и Вашингтоне рассчитывают, что подобные провокации побудят Россию к эвакуации своих военных из Сирии. Одновременно новые сирийские власти будут обвинены в неспособности контролировать радикалов", - говорится в сообщении.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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в мире, россия, сирия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Россия, Сирия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
СВР: Запад провокациями хочет вынудить Россию эвакуировать военных из Сирии

СВР: США и Британия провокациями хотят вынудить РФ эвакуировать военных из Сирии

© AP Photo / Vadim SavitskyРоссийские самолеты на базе Хмеймим в Сирии
Российские самолеты на базе Хмеймим в Сирии - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© AP Photo / Vadim Savitsky
Российские самолеты на базе Хмеймим в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. США и Британия своими провокациями против России в Сирии рассчитывают побудить Москву к эвакуации российских военных оттуда, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
Вашингтон и Лондон готовят теракты с помощью ударных беспилотников против военных баз России в Сирии, эти задания даны боевикам террористической группировки ИГИЛ*, сообщила СВР.
"В Лондоне и Вашингтоне рассчитывают, что подобные провокации побудят Россию к эвакуации своих военных из Сирии. Одновременно новые сирийские власти будут обвинены в неспособности контролировать радикалов", - говорится в сообщении.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
В борьбе с Россией за базы в Сирии проиграет Европа
21 декабря, 08:00
 
В миреРоссияСирияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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