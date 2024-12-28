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СВР: западные спецслужбы готовят теракты против российских баз в Сирии - РИА Новости, 28.12.2024
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Война в Сирии
 
09:14 28.12.2024 (обновлено: 09:49 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/siriya-1991796128.html
СВР: западные спецслужбы готовят теракты против российских баз в Сирии
СВР: западные спецслужбы готовят теракты против российских баз в Сирии - РИА Новости, 28.12.2024
СВР: западные спецслужбы готовят теракты против российских баз в Сирии
Вашингтон и Лондон готовят теракты против российских военных баз в Сирии, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T09:14:00+03:00
2024-12-28T09:49:00+03:00
война в сирии
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Вашингтон и Лондон готовят теракты против российских военных баз в Сирии, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки."Британские спецслужбы разрабатывают планы организации серии террористических атак на российские военные объекты в Сирии. Роль исполнителей отводится боевикам террористической группировки ИГИЛ*, освобожденным "новыми властями" из тюрем в последнее время", — говорится в релизе.По данным разведки, британская МИ-6 и ЦРУ недавно поручили базирующимся в Сирии подконтрольным им полевым командирами ИГ* устроит серию нападений на российские военные базы. Для этого террористы получили ударные беспилотники. Чтобы скрыть свою причастность к этим планируемым вылазкам, американское и британское командование приказало ВВС продолжать удары по позициям ИГ*, но боевиков о них заранее предупреждают. В СВР отметили, что уходящая администрация США и руководство Великобритании хотят не допустить стабилизации обстановки в Сирии, а в более широком плане ставят задачу поддержания состояния хаоса на Ближнем Востоке."В Вашингтоне и Лондоне исходят из того, что в таких условиях они смогут быстрее достичь собственной геополитической цели — обеспечить свое длительное доминирование в регионе на основе одиозной концепции "порядка, основанного на правилах". Этому, однако, препятствует военное присутствие России на средиземноморском побережье Сирии, до сих пор выступающее значимым фактором региональной стабильности", — пояснила пресс-служба.США и Британия рассчитывают, что такие провокации заставят Россию эвакуировать своих военных из Сирии, считают в СВР. При этом новые сирийские власти обвинят в неспособности контролировать радикалов.Такой подход англосаксов, заявляющих о приверженности стабилизации и построению "демократической" Сирии, как нельзя лучше показывает их истинное отношение к этой стране и ее народу. Впрочем, оно сквозит и из продолжения оккупации ВС США — под предлогом необходимости борьбы с ИГИЛ* — нефтеносных районов к востоку от реки Евфрат, возвращать которые Дамаску в Вашингтоне не собираются", — заключили в разведке.В конце ноября вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции правительственной армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента и покинул Сирию, Россия предоставила ему убежище. Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.При этом, как сообщил РИА Новости источник в Кремле, российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.Как заявил президент России Владимир Путин, Москва поддерживает отношения со всеми группировками, которые контролируют ситуацию в Сирии, и подумает над сохранением там своих военных баз.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20241210/siriya-1988269751.html
https://ria.ru/20241221/bazy-1990528544.html
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сша, россия, сирия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, США, Россия, Сирия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире, Обострение ситуации в Сирии — 2024
СВР: западные спецслужбы готовят теракты против российских баз в Сирии

СВР: спецслужбы США и Британии готовят теракты против российских баз в Сирии

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов | Перейти в медиабанкАвиабаза "Хмеймим" в Сирии
Авиабаза Хмеймим в Сирии - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Авиабаза "Хмеймим" в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Вашингтон и Лондон готовят теракты против российских военных баз в Сирии, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки.
«
"Британские спецслужбы разрабатывают планы организации серии террористических атак на российские военные объекты в Сирии. Роль исполнителей отводится боевикам террористической группировки ИГИЛ*, освобожденным "новыми властями" из тюрем в последнее время", — говорится в релизе.
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По данным разведки, британская МИ-6 и ЦРУ недавно поручили базирующимся в Сирии подконтрольным им полевым командирами ИГ* устроит серию нападений на российские военные базы. Для этого террористы получили ударные беспилотники. Чтобы скрыть свою причастность к этим планируемым вылазкам, американское и британское командование приказало ВВС продолжать удары по позициям ИГ*, но боевиков о них заранее предупреждают.
В СВР отметили, что уходящая администрация США и руководство Великобритании хотят не допустить стабилизации обстановки в Сирии, а в более широком плане ставят задачу поддержания состояния хаоса на Ближнем Востоке.
«
"В Вашингтоне и Лондоне исходят из того, что в таких условиях они смогут быстрее достичь собственной геополитической цели — обеспечить свое длительное доминирование в регионе на основе одиозной концепции "порядка, основанного на правилах". Этому, однако, препятствует военное присутствие России на средиземноморском побережье Сирии, до сих пор выступающее значимым фактором региональной стабильности", — пояснила пресс-служба.
США и Британия рассчитывают, что такие провокации заставят Россию эвакуировать своих военных из Сирии, считают в СВР. При этом новые сирийские власти обвинят в неспособности контролировать радикалов.
Такой подход англосаксов, заявляющих о приверженности стабилизации и построению "демократической" Сирии, как нельзя лучше показывает их истинное отношение к этой стране и ее народу. Впрочем, оно сквозит и из продолжения оккупации ВС США — под предлогом необходимости борьбы с ИГИЛ* — нефтеносных районов к востоку от реки Евфрат, возвращать которые Дамаску в Вашингтоне не собираются", — заключили в разведке.
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В конце ноября вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции правительственной армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента и покинул Сирию, Россия предоставила ему убежище. Временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.
При этом, как сообщил РИА Новости источник в Кремле, российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.
Как заявил президент России Владимир Путин, Москва поддерживает отношения со всеми группировками, которые контролируют ситуацию в Сирии, и подумает над сохранением там своих военных баз.
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Война в СирииСШАРоссияСирияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В миреОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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