https://ria.ru/20241228/siriya-1991777103.html

Сирийские военные вступили в бой с курдами, сообщил источник

Сирийские военные вступили в бой с курдами, сообщил источник - РИА Новости, 28.12.2024

Сирийские военные вступили в бой с курдами, сообщил источник

Вооруженные отряды силовых структур нового руководства Сирии вступили в бой с курдскими формированиями "Сирийские демократические силы" (СДС) в провинции... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T00:57:00+03:00

2024-12-28T00:57:00+03:00

2024-12-28T01:28:00+03:00

в мире

сирия

дейр-эз-зор (мухафаза)

сша

башар асад

сирийские демократические силы

исламское государство*

обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Вооруженные отряды силовых структур нового руководства Сирии вступили в бой с курдскими формированиями "Сирийские демократические силы" (СДС) в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, сообщил РИА Новости сирийский осведомленный источник. "Вооруженные столкновения произошли между бойцами "Командования военных операций", расположенных в поселении Багилия с одной стороны и силами СДС в поселении Джанина, которое находится на другом берегу реки Евфрат к западу от Дейр-эз-Зор", - рассказал собеседник агентства. По его словам, звуки стрельбы и взрывов были слышны также в самом городе Дейр-эз-Зор, где стражи порядка от новой власти вступили в бой с группой неизвестных боевиков. "Тем временем в городе Маядин в провинции Дейр-эз-Зор отряды "Командования военных операций" начали проведение рейдов по задержанию и ликвидации вооруженных группировок, поддерживающих бывшие сирийские власти или входившие в состав проиранских формирований", - добавил источник. Провинция Дейр-эз-Зор в большей степени находится под контролем поддерживаемых США Курдской автономной администрации. Однако после смены власти в Дамаске город Дейр-эз-Зор, оставленный правительственными войсками, перешел под контроль вооруженной оппозиции. Ранее командование СДС заявляло, что на фоне смены власти в Сирии и активизации боевых действий между курдами и поддерживаемой Турцией так называемой "Сирийской национальной армией" в провинции Дейр-эз-Зор активизировались и отряды террористической группировки ИГ*. Курдские формирования СДС на северо-востоке Сирии после начала сирийского кризиса в 2011 году объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Курдские формирования не вступали в боевые действия с правительственными силами Сирии при руководстве бывшего президента страны Башара Асада и сохраняли свой военный потенциал при поддержке присутствующих на северо-востоке Сирии вооруженных сил международной коалиции во главе с США под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ ("Исламское государство", ИГИЛ)*, взяв под контроль среди прочего ключевые месторождения нефти и газа в Сирии.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20241226/siriya-1991477532.html

https://ria.ru/20241226/siriya-1991407965.html

сирия

дейр-эз-зор (мухафаза)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза), сша, башар асад, сирийские демократические силы, исламское государство*, обострение ситуации в сирии — 2024